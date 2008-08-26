'Yanan ormanların turizme tahsisi söz konusu değil'

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, "Kimse ormanı yakarak kendisine yeni bir alan üretemez. Bu umudu taşıyanlar varsa akıllarından çıkarsınlar" dedi. Akdeniz Turistik Otelciler Birliği'nin üzenlediği toplantıya katılmak üzere Antalya'ya gelen Bakan Günay, Vali Alaaddin Yüksel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile birlikte yapımı devam eden Cumhuriyet Alanı'nda incelemelerde bulundu.



Bakan Günay daha sonra bir börekçi dükkanında, Antalya'ya özgü serpme böreğiyle kahvaltı yaptı. Burada gazetecilerin bugün bir gazetede yer alan Antalya ve Bodrum'daki yanan orman alanlarının MNG Holding'e tahsis edildiğine ilişkin iddiaları hatırlatması üzerine Günay, haberden dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.



Yaşanan olayın yeni olduğunu, bu nedenle yanan alanların turizme tahsis edildiği gibi bir yanlış anlaşılmaya müsait olabileceğini belirten Günay, şöyle konuştu:



"Böyle bir şey yok. Yanan herhangi bir alanın turizme açılması gibi bir arayış varsa bu arayışı katiyen desteklemiyorum. Benim dönemimde bir metrekareyi tahsis etmedik. Geçmiş yıllarda bu tür yanlışlar yapılmışsa düzeltebileceğimiz kadarını düzeltiriz elbette. Ama bizim dönemimizde hiç kimse ormanı yakarak, turizme veya başka bir arayışına yer üretemez. Bunun altını ısrarla çizerek söylüyorum. Kimse ormanı yakarak, kendisine yeni bir alan üretemez. Bu umudu taşıyanlar varsa akıllarından çıkarsınlar."



MNG Holding'in Bodrum'daki Pina Yarımadası'nda gereken izinleri almadan yaptığı çalışmaya da dikkati çeken Günay, "Pina Yarımadası'nda gereken izinleri almadan yapmış olduğu çevre tahribatından sonra getirdiği projeleri bile incelemedik" dedi. Bakanlık olarak yanan alanların turizme tahsisi değil, ağaçlandırılması gayretinde olduklarını vurgulayan Günay, bugün Antalya'ya gelişinin bir sebebinin de ağaçlandırma çalışmaları olduğunu söyledi. Günay, "Bir ağacı korumak için gerekirse bir tesisi feda ederiz" diye konuştu. Bakan Ertuğrul Günay daha sonra, Antalya Müzesi'ne geçerek, Müze Müdürü Selahattin Eyüp Aksu'dan müze hakkında bilgi aldı.

