YANAN HASTANEDEKİ TIBBİ ARAÇ GEREÇLER TAHLİYE EDİLİYOR

Haber- Kamera: Özden ATİK / İSTANBUL DHA

Gaziosmanpaşa\'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde çıkan yangından iki gün sonra binadaki teknik ve tıbbi malzemelerin tahliye işlemlerine başlandı.

Gaziosmanpaşa\'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde 6 Nisan\'da çıkan yangın sonrasında, binada yer alan tıbbi araç gereçlerin ve teknik malzemelerin bugün binadan çıkarılması işlemleri başladı. Yük kamyonlarına taşınan malzemelerin, bir kısmının Gaziosmanpaşa\'da ek binada yer alan Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gönderileceği öğrenildi. Öte yandan yangın sonrasında boşaltılan hastane binası çevresinde polis ve özel güvenlik görevlilerinin önlemleri devam ediyor. Tahliye işlemlerini yapan personel dışında kimsenin hastane binasına girişine izin verilmiyor.

Görüntü Dökümü:

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-Bina dışından görüntüler

-Malzemeler çıkarılırken görüntü

-Genel ve detaylar



