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Yanan hastanedeki tıbbi araç gereçler tahliye ediliyor

Özden ATİK / İSTANBUL,(DHA) GAZİOSMANPAŞA'DA bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangından iki gün sonra binadaki teknik ve tıbbi malzemelerin tahliye işlemlerine başlandı

08 Nisan 2018 16:26

Özden ATİK / İSTANBUL,(DHA)
GAZİOSMANPAŞA\'DA bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde çıkan yangından iki gün sonra binadaki teknik ve tıbbi malzemelerin tahliye işlemlerine başlandı.
Gaziosmanpaşa\'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde 6 Nisan\'da çıkan yangın sonrasında, binada yer alan tıbbi araç gereçlerin ve teknik malzemelerin bugün binadan çıkarılması işlemleri başladı. Yük kamyonlarına taşınan malzemelerin, bir kısmının Gaziosmanpaşa\'da ek binada yer alan Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gönderileceği öğrenildi. Öte yandan yangın sonrasında boşaltılan hastane binası çevresinde polis ve özel güvenlik görevlilerinin önlemleri devam ediyor. Tahliye işlemlerini yapan personel dışında kimsenin hastane binasına girişine izin verilmiyor.  

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