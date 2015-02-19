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Yaşam

Yanan evlerini kardeşine göstermeye kıyamadı

Ağrı'da evleri yanan kardeşlerden 10 yaşındaki Yusuf, küçük kardeşi Muhammed'in gözlerini kapatarak yangını izlemesini engelledi

Fotoğraf: Sedat Budak

19 Şubat 2015 21:48

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Evleri yanan yaşları 4 ile 10 arasındaki 3 kardeş uzun süre ağladı. Evleri yanan kardeşlerden 10 yaşındaki Yusuf, küçük kardeşi Muhammed'in gözlerini kapatarak yangını izlemesini engelledi.

DHA'da yer alan habere göre, yangın, bugün saat 10.45 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. Ramazan Geleri’ye ait müstakil evde elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede evin tamamını sardı. Alevleri gören anne Nazile Geleri, 3 çocuğunu alarak dışarı çıktı. Anne ve çocukları yanmaktan son anda kurtulurken, korku dolu anları yaşayan çocuklar gözyaşları arasında evlerinin yanmasını izledi.

Komşuların yardımıyla evdeki bazı eşyalar yanmaktan kurtarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ev sahibi Ramazan Geleri, bir binada kaloriferci olarak çalıştığını belirterek, "Maddi durumum iyi değil. Bir evim vardı o da yandı" diye konuştu.

Evlerinin kül olmasını yaşlı gözlerle izleyen 10 yaşındaki Yusuf’un, ağlayan kardeşi 6 yaşındaki Muhammed’in gözlerini kapatması dikkat çekti. 4 yaşındaki Yakup ise babası Ramazan Geleri’nin kucağında gözyaşı döktü

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