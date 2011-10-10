T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yanan evlerin yapımına başlanacak KARABÜK (A.A)

10 Ekim 2011 20:35

-Yanan evlerin yapımına başlanacak KARABÜK (A.A) - 10.10.2011 - Karabük Valisi İzzettin Küçük, Ovacık ilçesine bağlı Yaylacılar köyünde 9 evin yanmasıyla ilgili ''Mağdur vatandaşlarımızın evlerinin yapımına hemen başlanacak ve kısa zamanda kendilerine teslim edilecek'' dedi. Vali Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün köyde çıkan yangında 9 evin kullanılamaz hale geldiğini, tek tesellilerinin can kaybının yaşanmaması olduğunu söyledi. Köy sakinlerinin mağdur olmamaları için bütün önlemlerin alındığını belirten Küçük, şöyle konuştu: ''Öncelikle evi yanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yangına anında müdahale edilmiştir. Ancak binaların ahşap olması alevlerin hızla büyümesinde etkili oldu. Kızılay tarafından 'Mevlana Evi' dediğimiz 4 prefabrik konut köye yerleştirilmiştir. Elektrik ve su da tekrar verilmeye başlandı. Şu anda enkaz kaldırma çalışmaları sürdürülüyor. Mağdur vatandaşlarımızın evlerinin yapımına hemen başlanacak ve kısa zamanda kendilerine teslim edilecek. Devletimiz burada her türlü imkanını seferber etmiştir.'' Ovacık ilçesine bağlı Yaylacılar köyünde dün çıkan yangında 9 ev kullanılamaz hale gelmiş, 2 büyükbaş hayvan telef olmuş, arı kovanları da zarar görmüştü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24