-Yanan evlerin yapımına başlanacak KARABÜK (A.A) - 10.10.2011 - Karabük Valisi İzzettin Küçük, Ovacık ilçesine bağlı Yaylacılar köyünde 9 evin yanmasıyla ilgili ''Mağdur vatandaşlarımızın evlerinin yapımına hemen başlanacak ve kısa zamanda kendilerine teslim edilecek'' dedi. Vali Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün köyde çıkan yangında 9 evin kullanılamaz hale geldiğini, tek tesellilerinin can kaybının yaşanmaması olduğunu söyledi. Köy sakinlerinin mağdur olmamaları için bütün önlemlerin alındığını belirten Küçük, şöyle konuştu: ''Öncelikle evi yanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yangına anında müdahale edilmiştir. Ancak binaların ahşap olması alevlerin hızla büyümesinde etkili oldu. Kızılay tarafından 'Mevlana Evi' dediğimiz 4 prefabrik konut köye yerleştirilmiştir. Elektrik ve su da tekrar verilmeye başlandı. Şu anda enkaz kaldırma çalışmaları sürdürülüyor. Mağdur vatandaşlarımızın evlerinin yapımına hemen başlanacak ve kısa zamanda kendilerine teslim edilecek. Devletimiz burada her türlü imkanını seferber etmiştir.'' Ovacık ilçesine bağlı Yaylacılar köyünde dün çıkan yangında 9 ev kullanılamaz hale gelmiş, 2 büyükbaş hayvan telef olmuş, arı kovanları da zarar görmüştü.