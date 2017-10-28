Yanan evde cesedi bulundu

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Şehzadeler İlçesi\'ndeki bir evde çıkan yangın söndürüldü, içeride yapılan incelemede, buruda yaşayan 25 yaşındaki Arif Süleyman Görer\'in cesedi bulundu.

Yeni Harmandalı Mahallesi\'nde yaşayan Arif Süleyman Görer\'in evinde, bugün saat 06.00\'da, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Mahalle sakinleri yangını, itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Eve gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. Bu sırada mahalleli evde Arif Süleyman Görer\'in bulunduğunu söyledi. İtfaiye ekipleri bir taraftan yanan eve müdahale ederken, diğer yandan Görer\'e ulaşmaya çalıştı. Yangının söndürülmesinin ardından, uyuduğu sanılan odada Görer\'in cesedi bulundu. Görer\'in ölüm haberi yakınlarını üzüntüye boğdu. Arif Süleyman Görer\'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI