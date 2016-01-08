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Yaşam

Aracı yanan adam: Araba önemli değil de, 100 liralık montum ne olacak?

Sürücü, aracını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine, "Aracımı söndürmeyin, hava soğuk ısınıyoruz" dedi

08 Ocak 2016 11:03

Konya'da park halinde çalıştırılan otomobil bilinmeyen nedenle alev alıp yandı. Araç sahibi Bayram Oral’ın polis ekiplerine, "15 bin liralık araba yansın o önemli değil. Benim 100 liralık montum yırtıldı. O ne olacak?" demesi dikkat çekti.

DHA'da yer alan habere göre, yangın, saat 21.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Hatip Caddesi üzerinde bulunan boş arsada meydana geldi. İddiaya göre arsa üzerinde arkadaşlarıyla alkol alan Bayram Oral, 06 LYG 30 plakalı otomobilini çalıştırdığı sırada otomobil motor kısmından alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


"Söndürmeyin biz ısınıyoruz"
 

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edeceği sırada aracın yanına gelen Oral, itfaiye ekiplerine, "Aracımı söndürmeyin. Hava soğuk ısınıyoruz. Ben yaktım. Araç benim söndürmeyin" dedi. Bir süre bekleyen ekipler alevlere müdahale ederek yanan otomobili söndürdü.

 

"Araba yansın da, montum ne olacak?"
 

Yangınla ilgili kimseden bir şikayetenin olmadığını belirten Bayram Oral polis ekiplerine, "Kontağı çevirdim yanıverdi. O değilde abi montum ne olacak? Ben arabasında değilim. 15 bin liralık araba gitti de, 100 liralık mont ne olacak?" demesi dikkat çekti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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