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Yanan ahırdaki 5 inek telef oldu

Bahtiyar AKYOL/ÇAMELİ (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çameli İlçesi'ndeki bir ahırda çıkan yangında, 5 büyükbaş hayvan telef oldu

16 Ekim 2017 14:55

Bahtiyar AKYOL/ÇAMELİ (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Çameli İlçesi\'ndeki bir ahırda çıkan yangında, 5 büyükbaş hayvan telef oldu.
Gökçeyaka Mahallesi\'nde Galip Yılmaz\'a ait samanlıkta, dün saat 18.00\'de, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşuların ahırdan çıkan dumanları görerek itfaiyeyi araması üzerine olay yerine orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle ahırdaki yangın, yakınındaki ormanlık bölgeye sıçramadan söndürüldü. Yangında ahırda bulunan 5 inek telef oldu. Ayrıca ahırdaki saman balyaları da tamamen yandı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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