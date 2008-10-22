Yanan ağaçlarına bin YTL'lik tazminat istedi

İzmir'in Urla İlçesi'nde yerel sanat çalışmalarında halk müziği koro şefliği yapan saz ustası Yolcu Bilginç, 21 bin ağacının kül olduğu geçen yıl çıkan yangına neden olduklarını öne sürdüğü 3 işçi ve çalıştıkları kooperatif aleyhine bin YTL'lik manevi tazminat davası açtı.İzmir Barosu avukatlarından Murat Bakan aracılığıyla Urla Nöbetçi Sulh Hukuk Hakimliği'ne başvuran Yolcu Bilginç, bir kooperatif ile çalışanları E.Y., S.Y. ve E.K. aleyhine bin YTL'lik maddi tazminat davası açtı. Dilekçesinde, 600 bin YTL'lik zarara uğradığını belirten Bilginç, geçen yıl haziran ayında, kooperatifte çalışan 3 işçinin, yemek molası verdikleri sırada attıkları sigara izmaritinin kuru otları tutuşturduğunu, alevlerin, Göztepe Mevkii'nde kendisine ait 7 bin 500 fıstık çamı, 13 bin 500 kareselvi ağacının kül ettiğini belirtti.3 işçi hakkında Urla Asliye Ceza Mahkemesi'nde, `dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu orman yangınına sebebiyet vermek' suçundan dava açıldığını, bu davanın devam ettiğini vurgulayan Bilginç, ``7 yıldır yetiştirdiğim ağaçlarım, telafisi olmayacak şekilde yanarak kül oldu. El emeği göz nuru ağaçlarım, sorumsuzluk sonucu yandı. Bu yangında benim gibi onlarca insanın da ağaçları kül oldu. Geçim kaynağım da olan ağaçlarımın yanmasıyla kazanç kaybına uğradım. Zararımın giderilmesini istiyorum'' dedi.Geçen yıl, Bademler Köyü'nde, sigara izmaritinden otluk alanda başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçramıştı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmalarına 20 arazöz, 12 yer ekibi, askerler ve köylülerin yanısıra havadan da 5 helikopter ve 2 uçak katıldı. Saatler süren söndürme çalışmaları sonrası, 5 hektarı ormanlık, 115 hektarı zirai alan olmak üzere toplam 120 hektarlık alanın kül olduğu belirlendi.