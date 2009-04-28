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Spor

Yanal'ın Trabzonspor karnesi

28 Nisan 2009 18:12


Trabzonspor ile yollarını ayıran teknik direktör Ersun Yanal, bordo-maivli takımın başında çıktığı 62 maçta 30 galibiyet, 20 yenilgi, 12 beraberlik aldı.

yönetimi ile görüşüp ayrılma kararı alan teknik direktör Ersun Yanal, bordo-mavili takımda 550 gün görev yaptı.

Bordo-mavili takım, Yanal yönetiminde lig ve Fortis Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 62 maç çıktı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 30 galibiyet, 20 yenilgi, 12 beraberlik elde etti.

LİG MAÇLARI

Trabzonspor, teknik direktör Ziya Doğan'ın istifasının ardından, geçen sezonun 11. haftasındaki Ankaraspor maçıyla göreve başlayan Ersun Yanal yönetimindeki 53 lig maçında, 26 galibiyet, 16 yenilgi, 11 de beraberlik elde etti.

Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 72 gol atarken, kalesinde 57 gol gördü.

KUPADA 9 MAÇ

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Fortis Türkiye Kupası'nda 2 sezon da başarılı bir performans ortaya koyamayan Trabzonspor, gruplardan çıkma başarısı gösteremedi.

Karadeniz ekibi, Fortis Türkiye Kupası'ndaki toplam 9 maçta 4 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

BÜYÜK MAÇLARDA TEK GALİBİYET

Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor, şampiyonluğa oynayan takımlar karşısında iki sezonda tek galibiyet elde etti.

Bordo-mavililer, geçen sezonun son haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek söz konusu maçlar içerisindeki tek 3 puanını kazandı.

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