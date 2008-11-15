Yanal: Zor bir maçtı



Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Trabzonspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal, oyun standartlarını yükseltemediklerini ve kendileri açısından zor bir maç olduğunu söyledi.





Turkcell Süper Lig'de deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek liderliğini sürdüren Trabzonspor'da, teknik direktör Ersun Yanal, iki takımın da kontrollü oynadığını belirterek, ''Oyun standardımızı yükseltemedik'' dedi.



Ersun Yanal, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, Gençlerbirliği'nin oyunu iyi kontrol ettiğini vurgulayarak, ''Bizi hücuma çıkarmadılar. Maçın kırılma noktaları vardı. Biz bu noktalardan birini değerlendirdik. Bizim açımızdan zor bir karşılaşmaydı. Çünkü hafta içinde kupa maçı oynamıştık. Benim takımım için zor bir maçtı. Oyun kalitesini yükseltme adına emin adımlarla ilerliyoruz'' diye konuştu.



Yanal, esame listesinde ilk 11'de yer alan Selçuk'un son anda neden kadrodan çıkarıldığıyla ilgili bir soruya, ''Bel kaslarında bir spazm var. Bu bölgede maç öncesinde yeniden spazm oluştu. Riske etmek istemedik'' yanıtını verdi.



Kulüp başkanı Sadri Şener de iyi oynamadıklarını ifade ederek, ''Alınan 3 puan var. Liderliğimiz sürüyor. Daha iyi olacak'' dedi.



AYBABA OYUNDAN MEMNUN



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Samet Aybaba, iyi futbol oynamaya başladıklarını belirterek, karşılaşmanın genelinde iyi bir performans sergilediklerini söyledi.



Trabzonspor karşısında çok pozisyon bulduklarını dile getiren Aybaba, ''Genel olarak iyi oynadık. 2-3 kere kafadan seken top gol oluyor. Bazı sorun ve problemlerimiz var. Oyuncularımın bireysel performansından memnunum. Bazı oyuncuların üzerinde duracağım. Kritik bölgeden önümüzdeki maçı hedef alarak kurtulmalıyız. Trabzonspor'u kutluyorum'' diye konuştu.

