Yanal yenilgiye çok şaşırdı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kazanmaları gereken bir karşılaşmayı kaybettiklerini söyledi.



Yanal, 2-0'lık Denizlispor mağlubiyetinin ardından yaptığı değerlendirmede, sezon başından bu yana başarılı sonuçlar aldıklarını belirterek, "Bu sonuçların hepsini oyuncularımızla, camiamızla birlikte gerçekleştirdik. Sonuç ne olursa olsun hepsiyle gurur duyduğumuz bir ekibimiz var. Bu ekiple birlikte bu yolda devam edeceğiz" dedi.



Lig yarışını bir yolculuğa benzeten Yanal, şöyle konuştu:



"Yolculuk içinde beklemediğimiz bir anda beklemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Bu sonucu takım olarak aldık. Bizim için üzücü bir sonuç. Ama sonuç alamamak demek bundan sonra sonuç almayacağız anlamı taşımaz. Bizim takımımız iyi bir takım. Bugün kazanabileceğimiz ve kazanmamız gereken bir oyunu kaybettik. Bu takım kaldığı yerden devam edecektir. Bu takımın bir maçla kendine olan inancını da kaybetmeyeceğine inanıyorum. Oyuncularımızın ilgiye ve desteğe ihtiyacı var. Bunu sağlayıp yolumuza devam edeceğiz."





BAKKAL'IN AÇIKLAMALARI



Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise Trabzonspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayarak, "Denizlispor takımının bunu yapabilecek güçte olduğunu hep söylüyorum. Çünkü maç sahada kazanılır. Trabzonspor'u iyi analiz ettik. Hep bu oyun sistemiyle birlikte çalıştık. Fedakar oyuncularımızın hakkını yememek lazım. Herkes iki kişilik koştu. Lig sıralamasına baktığımızda galibiyetten başka şansımız yok zaten" diye konuştu.



Denizlispor'un çok koşan bir takım olduğunu kaydeden Bakkal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Disiplinli oynamayı da kısa sürede öğrendiler. Bunu sadece Trabzon'u yendik diye söylemiyorum. Yoğun bakımda bir hasta olarak rahat bir nefes aldık. Bundan sonra coşkuyla oynayacağımızı biliyoruz. Geçen hafta arabanın tekerleği dönmüştü, bu maçla vitesi yükselttik. İnşallah devam eder."



398 GÜN SONRA MAĞLUP OLDULAR



Trabzonspor, Turkcell Süper Lig'de 398 gün sonra sahasında bir lig maçında mağlubiyet aldı.



En son geçen sezon ligin 19. haftasında 19 Ocak 2008'de sahasında Hacettepe adını alan Gençlerbirliği OFTAŞ Spor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, Denizlispor'a 2-0 yenilerek taraftarları önünde uzun bir süre sonra mağlubiyet aldı.

