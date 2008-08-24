Yanal: Mutlu başladık

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ankaraspor karşısında alınan sonuca sevindiklerini söyledi.



Yanal, 2-0'lık galip geldikleri maçın ardından yaptığı değerlendirmede, Trabzonspor'un uzun zamandır yaptığı hazırlıklar sonucu seyircisinin karşısına çıktığı ilk maçta galip gelmesinin önemli olduğunu belirterek, "Rakibin 10 kişi kalmasından dolayı avantajımızı iyi değerlendirdik ve maçı kazandık. Çok az pozisyon vermemiz iyi tarafımız" dedi.





Tempolu oynayarak zaman zaman kanat organizasyonlarını yapmayı hedeflediklerini ifade eden Yanal, "Bunu daha sağlıklı bir sürede, uzun bir sürece yayabilmek Trabzonspor'un hedefidir. İnanılmaz yüksek nem ve sıcakta oynanan maçtan dolayı her iki takımı kutluyorum. Trabzonspor hedefi olan bir takım.



Hedefi olan takımın zorlukları vardır. Bunlarla başa çıkmak zorundadır. Zaman zamanda da bunu istenen oyunu oynamadan da gerçekleştirmek zorundadır. Oynamadığı noktalarda da eğer kazanabiliyorsa o zaman hedefine, yoluna devam edecektir" diye konuştu.



Ankaraspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise 10 kişi kalan bir takım olarak istekli bir Trabzonspor karşısında oynamanın kolay olmadığını söyledi.



Kocaman, Trabzonspor'un belki de tarihinin en önemli transferlerini yaptığı bir sezonda olduğunu ve uzun bir zamandır şampiyon olamadığını belirterek, "Sahadaki oyunu düşündüğümüze yakın oldu. Seyircinin de katkısıyla takım üzerindeki baskı arttı" dedi.



