Yanal: İlk 11'e futbolcu arıyoruz

Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, ara transferde takıma direkt katkı yapabilecek oyuncuları almak için uğraştıklarını söyledi.



Ersun Yanal, devre arasında ilk 11'de oynayabilecek futbolcuları takviye etmek için çalıştıklarını belirtti:

"Yönetim kurulumuz belirlenen isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Eksik gördüğümüz yerlere takviye yapacağız. Biz hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Belirlediğimiz noktalara gelmek için çaba sarf ediyoruz.



"İkinci yarıda hem oyun kalitesini yükseltme, hem de kazanma adına olumlu gelişmeler ortaya koyacağız. Ligin genel ortalaması içerisinde istediğimizi aldığımızı düşünüyoruz. Bunun yanında yüksek oyun kimliğimizi daha sık aralıklarla sahaya yansıtabilmeyi becermeliyiz.



Yanal, takım üzerinde hiçbir baskı olmadığını dile getirerek, "çünkü baskı denebilecek durumu yaratabilecek herhangi bir problem söz konusu değil" dedi.



Bursasporlu Yusuf Şimşek'in transferini yüksek bonservis bedeli nedeniyle askıya alan yönetim, Gaziantepsporlu Rodrigo Tabata ve Ankarasporlu Özer Hurmacı için yeniden görüşme yapacak.



18 yaşındaki Burundili orta saha oyuncusu Faty Papy'i Antalya kampında deneyecek olan bordo-mavili kulübün, İstanbul Büyükşehir Belediye'nin forveti İbrahim Akın ile de ilgilendiği belirtiliyor.

