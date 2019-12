Yanal güvence verdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, takım olma yolunda önemli mesafe katettiklerini belirterek, "Hedeflerimizi gerçekleştirme adına oyuncularıma fazlasıyla güveniyorum" dedi.



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligdeki hedeflerinin belli olduğunu ve bunları gerçekleştirme adına oyuncularına ve takımına fazlasıyla güvendiğini söyledi.



Yanal, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, takım olma olgusunun gerçekleşmesinden dolayı önemli bir zorluğun aşıldığını belirterek, ''Bunun büyük oranda gerçekleşmesi, gelecekteki hedeflerin yolunun güvenli ve güçlü şekilde aşılması için önemli bir sonuçtur'' dedi.



Geçen sezon sonunda belirlenen değişimi sağlayabilmek için yönetim kuruluyla koordineli bir çalışma süreci geçirdiklerini ifade eden Yanal, ''Yönetimimiz, belirlediğimiz isimlerin katılımı doğrultusunda son derece özverili ve hassas bir yaklaşım sergiledi. Herkesin fikir birliğine vardığı, kabul ettiği oyuncuların alınması sağlandı. Bu yönde camiadan da büyük bir destek ve katkı gördük. Planlarımızda bir aksama yaşanmadı. Eksik kaldığımız ya da gerçekleştiremediğimiz çalışmalarımız yolunda, ortak bir mutabakatla, tüm camiamızla birlikte, tam bir fikir birliği içerisinde olduk. Trabzonspor'u başarıya taşıyacak en önemli unsurun bütünleşme duygusu olduğunu biliyoruz. Bu nedenle camiayı oluşturan her birimin katkısı ve takımın el birliğiyle zirve mücadelesinin içerisinde kendimize yer bulduk. Yeni oluşan kadronun uyum süresini de bu atmosferde fazlasıyla kısalttık'' dedi.



''TAKIMI HERKES SEVİYOR''



Hem kendisini hem de Trabzonspor'u başarıya taşıma hevesi ve karakterindeki oyuncularının kısa sürede istenenleri kavrayarak arzulanan gelişimi gösterdiklerini kaydeden Yanal, ''Herkesin sevebileceği bir takım ortaya çıkarıldı. Çalışmalarda ve yarışmada tüm enerjilerini büyük bir keyifle takımları için harcayan bir oyuncu kitlesi oluşturduk. Elimizde yaş ve kariyer olarak çok uyumlu bir kadro var. Bu kadroya mutlaka katılacak oyuncular olacak. Uzun ve kısa vadeli katılımlar bu takımı hedeflerinde güçlendirecek özelliklerde olacaktır'' diye konuştu.



Mevcut kadronun ligde en genç üç takımından birisi olduğunu vurgulayan Yanal, ''Kurulan bu kadro zemininde giderek artan bir başarı sürecinin yaşanması gerekiyor. Şampiyonluk önemli bir yolculuktur. Bu yolculuğun sabırlı ve uzun soluklu olması gerekli. Bunun için bütün taraftarların, camianın her yerde bize destek olmaları büyük önem taşımaktadır. Şu anda bu desteği fazlasıyla hissediyoruz. Taraftarlarımız maçlarımızı karnaval havasına çeviriyor, tribünleri dolduruyorlar. Stadımız da yeni atmosferiyle takıma büyük coşku katıyor. Hep söylediğimiz gibi başarının yolu topyekün hareketten geçer'' dedi.



''TRABZON'A YAKIŞIR OLMALIYIZ''



Trabzon kentinin karakterine uygun, kazanma adına her türlü girişimi yapan, cesur, aktif bir takım halinde yarışı sürdürdüklerini ifade eden Yanal, ''Bu takım en az 5 yıl Trabzonspor'a hizmet verebilecek bir takım. Onu yıpratmamak, travma yaşatmamak gerekiyor. İnanıyorum ki bu sevgi ve destek sürdüğü taktirde çok daha iyi sonuçlar alınacaktır. Önümüzdeki süreçte elbette takviyeler olacaktır. Biz daha başlangıçtayız. Bitene kadarki performans önemli. Özünde Trabzonspor'a ve temsil ettiği yüksek değerlere yakışır bir futbol oynamak istiyoruz. Bu yönde de olumlu adımlar attığımızı düşünüyoruz'' dedi.



''OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM''



Trabzonspor'un hedefi bulunan bir takım olduğunu ve böyle ekiplerin zaman zaman zorluklar yaşayabileceğini de kaydeden Ersun Yanal, ''Bizler tüm zorluklarla başa çıkabilmeliyiz. Futbolda bazen iyi oynamadan da kazanabilir, çok iyi oynadığınız müsabakaları kaybedebilirsiniz. Önemli olan her şartta hazırlıklı olmaktır. Takım olarak disiplinli oynamaya ve oyunu kontrol ederek rakibimizin üstünde bir futbol sergilemeye özen gösteriyoruz. Türkiye'de artık futbol eşit mücadele şeklini alıyor, herkes herkesten puan koparabiliyor. Biz tüm maçlara galibiyet için çıkıyoruz. Hedeflerimiz ve beklentilerimiz belli. Bunları gerçekleştirme adına oyuncularıma ve takımıma fazlasıyla güveniyorum. Taraftarlarımızdan beklentimiz onlara sevgilerini yansıtırken eşit ve dengeli olmaya özen göstermeleridir. Çünkü hepsi bu takım için ter döküyorlar. Ayrıca müsabakalar sırasında tribünlerden koro halinde gelen özel istekler uygulamayı maalesef etkiliyor. Bu konulara mutlaka duyarlılık ve hassasiyet gösterilmeli'' dedi.



Yanal, futbolda planlamanın ve yapılanmanın kolay işler olmadığını belirterek, ''Biz geçen sezondan bu yana bir yapılanma içerisindeyiz. Takım kurmak kolay değil. Bunu yapmak ciddi bir planlama işi. Ekibimizde önemli sirkülasyon yaşandı. Yeni katılan futbolcularla birlikte, geçen yılki oyuncuların yaklaşık 3 ya da 4'ünden faydalanıyoruz. Kulüplerde yöneticilere, futbolculara, teknik adamlara hatta çalışanlara zaman tanımak gerekli. Onlara projelerini gerçekleştirebilecek olanaklar sunulmalı. Şu anda biz rakipleri tarafından yenilmesi en çok istenen, hedef takımlardan birisi haline geldik. Bu nedenle ikinci yarıda işimiz daha da zor olacak. Ligde ciddi bir rekabet ortamı oluştu. Tüm şartlara hazırlıklı olmalıyız'' diye konuştu.



"TRANSFERE FARKLI BOYUT GETİRDİK''



Kadroya yeni katılımların artık sağlıklı bir portföy araştırmasıyla mümkün olacağına değinen Yanal, ''Bizde transfer çalışması her an devam ediyor. Doğrusu da budur. Yeni bir oluşumla transfer yapısı için farklı bir tarza büründük. Türkiye'de ilk olan bu oluşum bence olması gerekendi. Artık Trabzonspor, tek bir havuzun içerisinden toparlanıp uzun süre takip edildikten sonra bir oyuncuyu transfer edecek. Şu anda istediğimiz tarzda ve takıma hemen uyum sağlayacak oyuncu bulmadığımız taktirde transfer yapmayı düşünmüyoruz. Ancak istediğimiz tarzda, istediğimiz koşullarda hemen gelip takımına adapte olacak ve katkı sağlayacak bir oyuncu olursa takımın güçlenmesi adına elbette transfer yapılacaktır'' şeklinde konuştu.