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Spor

Yanal büyük maç sevmiyor!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal yönetiminde 'Üç Büyükler'e karşı çıktığı 6 maçta 1 galibiyet alabildi

16 Eylül 2008 03:00


Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun ortasında göreve gelen teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 'Üç Büyükler'e karşı çıktığı 6 maçta 1 galibiyet alabildi.

Turkcell Süper Lig'de geçen hafta Beşiktaş ile sahasında 0-0 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde büyük maçlarda zorlanıyor.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile Ersun Yanal yönetiminde yaptığı 6 maçın sadece 1'ini kazanabilme başarısı gösterdi. Söz konusu maçlarda 4 yenilgi alan Karadeniz ekibi, 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, 6 maçta 4 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

Tek galibiyet Fenerbahçe'ye

Trabzonspor, söz konusu maçlarda içerisindeki tek galibiyetini geçen sezonun son haftasında Fenerbahçe karşısında aldı.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 2-0 yenerek, şu ana dek teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, ''üç büyüklere'' karşı ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

Trabzonspor, en farklı yenilgisini ise geçen sezon Beşiktaş deplasmanında 3-0'lık sonuçla almıştı.

Yanal ile büyük maçlar

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, bordo-mavili takımın büyük maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Trabzonspor-Galatasaray: 0-1
Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2
Beşiktaş-Trabzonspor: 3-0
Galatasaray-Trabzonspor: 1-0
Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0
Trabzonspor-Beşiktaş: 0-0

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