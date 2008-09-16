Yanal büyük maç sevmiyor!



Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun ortasında göreve gelen teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 'Üç Büyükler'e karşı çıktığı 6 maçta 1 galibiyet alabildi.



Turkcell Süper Lig'de geçen hafta Beşiktaş ile sahasında 0-0 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde büyük maçlarda zorlanıyor.



Bordo-mavililer, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile Ersun Yanal yönetiminde yaptığı 6 maçın sadece 1'ini kazanabilme başarısı gösterdi. Söz konusu maçlarda 4 yenilgi alan Karadeniz ekibi, 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı.



Karadeniz ekibi, 6 maçta 4 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.



Tek galibiyet Fenerbahçe'ye



Trabzonspor, söz konusu maçlarda içerisindeki tek galibiyetini geçen sezonun son haftasında Fenerbahçe karşısında aldı.



Bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 2-0 yenerek, şu ana dek teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, ''üç büyüklere'' karşı ilk galibiyetini elde etmiş oldu.



Trabzonspor, en farklı yenilgisini ise geçen sezon Beşiktaş deplasmanında 3-0'lık sonuçla almıştı.



Yanal ile büyük maçlar



Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, bordo-mavili takımın büyük maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:



Trabzonspor-Galatasaray: 0-1

Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2

Beşiktaş-Trabzonspor: 3-0

Galatasaray-Trabzonspor: 1-0

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0

Trabzonspor-Beşiktaş: 0-0

