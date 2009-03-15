T24 LogoT24 Logo
Spor

Yanal: 2 puan yitirdik

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray karşısında 2 puan yitirdiklerini savundu.

15 Mart 2009 02:00

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray karşısında 2 puan yitirdiklerini savundu.

Yanal, maçın ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray karşısında oyunun büyük bölümünde üstünlük sağladıklarını belirterek, "Kazanmayı hak eden bir oyun ortaya koyduk. 2 puan kaybeden taraf olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

Son haftalarda oyun içinde gösterdikleri mücadelenin karşılığını alamadıklarından yakınan Yanal, şöyle devam etti:

"Bugün de öyle oldu. Yeni oyuncumuz Alanzinho'nun ilk dakikalardaki golü taraftara, takıma, camiaya büyük moral vermişti. Ancak faul deyip durakladığımız bir dakikada konsantrasyon eksikliğinden gol yedik. Oyunun ikinci yarısında rakip 15 dakikalık üstünlük sağladığı dönemde öne geçti. Son dakikalarda bulduğumuz gol ile beraberliği sağlamayı başardık ancak galip gelemedik. Sonuçta puanları paylaştık. Oyuncularımı gösterdiği performanstan dolayı kutluyorum. Bundan sonraki haftalarda emeğimizin karşılığını almak istiyoruz."

Yanal, Yattara'nın gribal enfeksiyon geçirdiğini ve bu nedenle kadroda yer almadığını kaydederek, "Yattara'nın hafif soğuk algınlığı vardı. Bu nedenle idmana çıkmadı ve kendisini dinlendirdik. Bu sabahta kendisini iyi hissetmediğini, birşey yemediğini ve kas ağrılarının olduğunu söyledi. Değerlendirme yaparak kadroda bu oyuncuya yer vermedik" diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24