Yanal: 2 puan yitirdik

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray karşısında 2 puan yitirdiklerini savundu.



Yanal, maçın ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray karşısında oyunun büyük bölümünde üstünlük sağladıklarını belirterek, "Kazanmayı hak eden bir oyun ortaya koyduk. 2 puan kaybeden taraf olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.



Son haftalarda oyun içinde gösterdikleri mücadelenin karşılığını alamadıklarından yakınan Yanal, şöyle devam etti:



"Bugün de öyle oldu. Yeni oyuncumuz Alanzinho'nun ilk dakikalardaki golü taraftara, takıma, camiaya büyük moral vermişti. Ancak faul deyip durakladığımız bir dakikada konsantrasyon eksikliğinden gol yedik. Oyunun ikinci yarısında rakip 15 dakikalık üstünlük sağladığı dönemde öne geçti. Son dakikalarda bulduğumuz gol ile beraberliği sağlamayı başardık ancak galip gelemedik. Sonuçta puanları paylaştık. Oyuncularımı gösterdiği performanstan dolayı kutluyorum. Bundan sonraki haftalarda emeğimizin karşılığını almak istiyoruz."



Yanal, Yattara'nın gribal enfeksiyon geçirdiğini ve bu nedenle kadroda yer almadığını kaydederek, "Yattara'nın hafif soğuk algınlığı vardı. Bu nedenle idmana çıkmadı ve kendisini dinlendirdik. Bu sabahta kendisini iyi hissetmediğini, birşey yemediğini ve kas ağrılarının olduğunu söyledi. Değerlendirme yaparak kadroda bu oyuncuya yer vermedik" diye konuştu.

