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Yaşam

'Yanaktan makas'la' yargılanacak

Şişli’de, çamaşır makinesini tamir için gittiği evli komşusu N.B.’nin (26) yanağından makas aldığı ileri sürülen M.T. (44) hakkında, “Cinsel saldır&

29 Eylül 2011 03:00

T24 - Şişli’de, çamaşır makinesini tamir için gittiği evli komşusu N.B.’nin (26) yanağından makas aldığı ileri sürülen M.T. (44) hakkında, “Cinsel saldırı” suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Hürriyet gazetesinde yer alan haberde, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre N.B., çamaşır makinesinin bozulması üzerine beyaz eşya servisinde çalışan komşusu M.T.’den yardım istedi. M.T., kadının yalnız olduğu sırada eve gitti.


‘Ne zamandır tutkunum’

Kontrolün ardından makinenin 250 TL masrafı olduğunu söyleyen M.T., bu sırada eliyle N.B.’nin yanaklarından makas alıp başını göğsüne yasladı. N.B.’nin, “El şakalarından hoşlanmıyorum, makineye bakıp git” demesi üzerine M.T., “Aşk olsun beni kovuyor musun?” dedi. M.T. daha sonra elini kadının beline dolayarak göğüslerini elledi ve “Sana ne zamandır tutkunum” diyerek cinsel tacizde bulundu. M.T. ifadesinde suçlamayı kabul etmezken, N.B. şikâyetçi oldu. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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