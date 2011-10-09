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Yan yana dizili bulundular İSTANBUL (A.A)

09 Ekim 2011 19:40

-Yan yana dizili bulundular İSTANBUL (A.A) - 09.10.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sultangazi'deki gecekondu yangınına müdahale eden itfaiye ekiplerinin, banyoda yan yana dizilmiş 7 kişinin cesedini bulduğunu bildirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, Zübeyde Hanım Mahallesi 1458. Sokak'ta saat 02.53'te yangına ilişkin ihbar alındığı belirtilerek, olay yerine giden Sultangazi ve Gazi itfaiye gruplarının gecekondunun çatısındaki yangına müdahale ettiği kaydedildi. Yangının saat 03.10'da tamamen söndürülmesinden sonra içeriye giren itfaiye ekiplerinin, banyonda yan yana dizilmiş 7 kişinin cesedi ile karşılaştığı ifade edilen açıklamada, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerin üzerinde yanma meydana gelmediğinin anlaşıldığı ancak ölüm nedenlerinin de olay yerinde tespit edilemediği belirtildi. Yangının ve ölümlerin şüpheli olması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olaya el koyduğu bildirilen açıklamada, savcılık talimatıyla olay yeri inceleme ekiplerinin gecekonduda çalışma yaptığı ve olayın savcılık ve polis ekiplerinin soruşturmasından sonra anlaşılacağı kaydedildi. Bu arada, yangına 6 araç ile 20 personelin müdahale ettiği kaydedildi.

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