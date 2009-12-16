'Yan gelip yatanlar' Ankara'da toplandı

T24 - İşyerleri kapatıldığı için özlük haklarıyla kamu kuruluşlarına yerleştirilmelerini isteyen binlerce TEKEL işçisi AKP Merkezi önünde toplandı.





Çeşitli illerden otobüslerle Ankara'ya gelen işçiler, Armada Alışveriş Merkezi önünde otobüslerden inerek AKP Genel Merkezi'ne doğru yürüyüşe geçti.



İşçiler AKP yakınlarındaki Yaşam Sokak'ta oluşturulan polis barikatına kadar yürüdü.



İşçilerin "4-C'ye hayır", "Geleceğimizle oynamayın", "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "Bu ateş sizi de yakar" yazılı dövizler taşıdığı gözlendi.



Burada TEKEL işçilerine hitap eden Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel, TEKEL'in alkollü içkiler ve sigara fabrikalarının "istihdam artılacak denilerek özelleştirildiğini", ancak birçok ilde bu işletmelerin kapatıldığını ifade etti.



Türkel, "Biz, bu işletmelerde üretim yaptık, yan gelip yatmadık. Biz çalışmak, üretmek, rızkımızı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.



İşçilere, "sendikayla anlaştık" denildiğini ama bunun gerçeği yansıtmadığını dile getiren Türkel, "Allah şahittir, kapalı kaplar ardından anlaşma yapılmamıştır" dedi.



TEKEL işçisinin, 4/C adı altında 10 ay süreyle düşük ücretle çalıştırılmasını kabul etmeyeceklerini vurgulayan Türkel, "Biz özelleştirme mağduru değiliz. İşyerlerimiz kapatılmak isteniyor. Biz özlük haklarımızla kamuya geçmek istiyoruz. Bize, 'TEKEL ile ilgili düzenleme yapılırken, bu talebiniz değerlendirilecek' dediler. Bize yalan söylediler. Biz Sayın Başbakanımıza güvenmek istiyoruz. TEKEL işçisinin iradesine saygı duyulmasını istiyoruz. Özlük haklarımızla kamu işletmelerine nakil hakkı verilmeden buradan gitmiyoruz" dedi.



TEKEL işçisinin, zor kullanıldığında her birinin 'aslan' olduğunu ifade eden Türkel, sorunlarına çözüm bulunduğu kamuoyuna deklare edilmeden Ankara'yı terk etmeyeceklerini söyledi. Türkel, "Üstten dolu yağsa, alttan lav çıksa sorunumuz çözülene kadar buradayız" diye konuştu.



Bu arada, CHP ve MHP'li bazı milletvekilleri TEKEL işçilerine destek verdi.



İşçilerin, Türkel'in konuşması sırasında, "İş ekmek yok açılım da yok", "Ölmek var, dönmek yok" şeklinde sloganlar attı.





106 otobüsün kente girişine izin verildi



Sabah saatlerinde Malatya, Hatay, Adıyaman'dan gelen otobüsler Konya Yolunda, Manisa, İzmir, Aydın'dan gelen otobüsler Eskişehir Yolunda, Diyarbakır, Malatya'dan gelen otobüsler Samsun Yolunda, diğerler illerden gelen otobüsler ise İstanbul Yolunda jandarma tarafından durduruldu.



Araç ve kimlik kontrolünün ardından 106 otobüsün toplu halde kente girişine izin verildi.



Eylemin gerçekleşmesi beklenen AKP Genel Merkezi civarında polis erken saatlerden itibaren geniş güvenlik önlemleri aldı.



Eylem için yaklaşık 2 bin polis, çok sayıda panzer ve toplumsal olaylara müdahale aracı görevlendirildi. AK Parti Genel Merkezi'nin çevresi araç trafiğine kapatıldı. Bölgede çalışanlar, polis kontrolünün ardından işyerlerine gidebildi.

