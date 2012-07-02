'Yamyam' saldırıları Çin'e sıçradı

Dünya hala ABD’de gerçekleşen “yamyam” saldırılarının etkisindeyken bir saldırı haberi de Çin’den geldi. Alkollü sürücü arabasından indirdiği kadının yüzünü yedi.

ABD’de geçtiğimiz aylarda gerçekleşen “yamyam” saldırılarının yankıları sürerken benzer bir saldırı haberi de Çin’den geldi.

Çin’in Güney Doğu’sunda bulunan Wenzhou şehrinde Dong adındaki alkollü sürücü gündüz vakti kalabalık bir caddede otomobiliyle giden Du adındaki kadını durdurdu.

Alkolün etkisinde olduğu bildirilen Dong kadının arabasının üzerine çıkarak araca vurmaya başladı. Panik içinde arabasından fırlayan Du yardım çığlıkları atarken Dong kadının üzerine atladı ve onu yere yatırdı.

Çevrelerinde toplanan kalabalığın şaşkın bakışları arasında kadının yüzünü yemeye başlayan Dong polis gelene kadar Du’nun yüzünde ameliyatlık yaralar açmıştı.

Hastaneye kaldırılan Du’nun bir dizi estetik ameliyat geçireceği bildirilirken Dong’un tutuklandığı belirtildi.

ABD’de Mayıs ayında gerçekleşen ve yeni LSD olarak adlandırılan maddenin etkisinde olduğu belirlenen Rudy Eugene adlı kişinin Ronald Poppo’nun yüzünü yemesiyle başlayan “yamyam” vakaları dünya gündemini uzun süre meşgul etmişti.