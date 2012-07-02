T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Yamyam' saldırıları Çin'e sıçradı

ABD’de geçtiğimiz aylarda gerçekleşen “yamyam” saldırılarının yankıları sürerken benzer bir saldırı haberi de Çin’den geldi

02 Temmuz 2012 13:37

Dünya hala ABD’de gerçekleşen “yamyam” saldırılarının etkisindeyken bir saldırı haberi de Çin’den geldi. Alkollü sürücü arabasından indirdiği kadının yüzünü yedi.

ABD’de geçtiğimiz aylarda gerçekleşen “yamyam” saldırılarının yankıları sürerken benzer bir saldırı haberi de Çin’den geldi.

Çin’in Güney Doğu’sunda bulunan Wenzhou şehrinde Dong adındaki alkollü sürücü gündüz vakti kalabalık bir caddede otomobiliyle giden Du adındaki kadını durdurdu.

Alkolün etkisinde olduğu bildirilen Dong kadının arabasının üzerine çıkarak araca vurmaya başladı. Panik içinde arabasından fırlayan Du yardım çığlıkları atarken Dong kadının üzerine atladı ve onu yere yatırdı.

Çevrelerinde toplanan kalabalığın şaşkın bakışları arasında kadının yüzünü yemeye başlayan Dong polis gelene kadar Du’nun yüzünde ameliyatlık yaralar açmıştı.

Hastaneye kaldırılan Du’nun bir dizi estetik ameliyat geçireceği bildirilirken Dong’un tutuklandığı belirtildi.

ABD’de Mayıs ayında gerçekleşen ve yeni LSD olarak adlandırılan maddenin etkisinde olduğu belirlenen Rudy Eugene adlı kişinin Ronald Poppo’nun yüzünü yemesiyle başlayan “yamyam” vakaları dünya gündemini uzun süre meşgul etmişti.

ETİKETLER

yamyamçin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24