Yaman’dan önce yarımdım

Baba olduktan sonraki ilk albümüyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Mustafa Sandal “Çocuk sahibi olana kadar ne yaparsan yap yarımsın. Çocuğun olduktan sonra gerçek insan olabilmeye başlıyorsun” diyor.



Geçtiğimiz yıl Emina Türkcan’la evlenip yaz aylarında baba olan Mustafa Sandal, çıkarmaya hazırlandığı yeni albümünü milat olarak değerlendirdi. Baba olduktan sonraki ilk albümünü yapacak olan Sandal Milliyet gazetesine verdiği röportajda, oğlu Yaman’ı kucağına aldıktan sonra dünyanın en mutlu adamı olduğunu söyledi.



Yeni albümünüzde hangi şarkılar yer alacak?



Yaklaşık 3 aydan beri yeni albümün repertuvarıyla meşgulüm. Albümde 12 şarkı olacak 6 tanesi benim, 6 tanesi dışarıdan. Dışarıdan derken, 2’si Lübnan’dan, biri Bosna - Hersek’ten, 2 tane de üniversiteli gençlerin yazdığı şarkı var.



Bunun diğer çalışmalarınızdan farkı nedir?



Bu albümün milat gibi. Bu albüm baba olduktan sonraki ilk albüm dolayısıyla bu benim ilk albümüm de diyebiliriz.



Baba olduktan sonra yazdığınız sözlerde ne gibi değişiklikler oldu?



Daha rahat akıyor sözler sanki, derenin kaynağını buldum da oradan su içiyorum gibi... Daha önce derenin altından içerdik şimdi kaynağını bulduk oradan içiyoruz. 12 sene kadar önce bir şarkı yazmıştım. “Hoş Geldin Bebek Yeniden Dünyaya” diye. O şarkıyı hiçbir albümüme koymadım. Çünkü çocuğum olmadan anlamsız olurdu. Onu da Yaman’ın doğumundan sonra kullanıyorum.



Peki o sözleri çocuğunuz olmadan nasıl hissederek yazdınız?



Baba olma hayalim mi oldu, babalık moduna mı girdim? Bir diğeri de ondan da önce yazdığım “Sen Daha Bir Çocuksun”du. 14 sene önce yapılmış o da bu albüme giriyor.



Eşiniz de albümünüzde bir eseri olacak mı?



Onun kendisine yazdığı bir şarkı var onun melodisine âşık oldum ve albümde olacak galiba.



Eşiniz de müzik yapıyor evdeki çalışmalarda neler yapıyorsunuz?



Çok keyifli... Geliyor tavsiyeler veriyor. Ama en çok sevdiğim şey ben işe yaramayacak bir şey çıkarttığım zaman üstüne bir şeyler mırıldanıyor ve üzerinde uğraşıyor. Sonra sessizce kalkıp gidiyor. “Yani Mustafa’cım bundan bir cacık olmaz. Bana bunu at çöpe diyor.”



Eşinizin albümü yurtdışında ne zaman çıkacak?



Bir ay sonra çıkıyor.



Oğlunuz sizin müziğinizi dinlediği zaman ne yapıyor?



Şu anda onu, yaptığım şarkılarla pek muhatap etmiyorum 7 aylık, daha çok küçük. Bilgisayarıma Yaman için Mustafa Sandal arşivi yaptım ilk besteden son besteye kadar... Bir I-Pod’u var ve ona da koydum belli bir yaşa geldiğinde onları dinleyecek.



Şimdiki dönemde sizce kaliteli müzik var mı?



Kaliteli şeyler yok değil. Var tabii ki... Şu anda benim bilgisayarımda toplam 12 bin tane şarkı vardır. En son Boika diye Afrikalı bir şarkıcıyı dinliyorum çok etkilendim.



Tarkan’ın albümünü dinlediniz mi?



Hayır, onu dinlemedim.



Bir küslüğünüz var mı?



Benim kimseyle küslüğüm yok, herkesle iyiyiz.



Sizin bir de Musti tv’niz var.



223 bin tane ciddi kayıtlı üyesi olan bir site. 12 sene önce buna kafayı taktım ve ekibimi kurarak bu siteyi bugünlere getirdik... Doğum günümü her sene Musti netçilerle kutluyorum



Canlı bağlantı yapıyor musunuz?



Bir tek doğum günümde yapıyoruz. Canlı yayına geçmemiz içinde 2-3 sene olduğunu düşünüyorum.



Canlı yayında neler yapmayı planlıyorsunuz?



Neler olmaz ki... Koyarım evin 12 yerine kamerayı gör reyting rekorlarını... Sanal ortamdaki reyting verilerinin saygı görülecek şekilde alınabileceği mecralar lazım. O veriler elinde olduktan sonra sen sponsor firmalara reytingini gösterdiğinde o masaya güçlü oturabilesin.



Babalık nasıl gidiyor?



Biri bana dese inanmazdım. Bir gün hayatına biri girecek ve o gaz çıkardığında dünyanın en mutlu adamı olacaksın evet öyle oluyormuş gerçekten.



Baba olduktan sonra neler değişti?



Ancak ve ancak insan olarak baba ve ya anne olduktan sonra gerçekten insan olmaya başlıyorsun. Bugüne kadar hep yarımsın. Çocuk sahibi olana kadar ne yaparsan yap yarımsın. Çocuğun olduktan sonra tam insan olabilmeye başlıyorsun. Size şöyle söyleyeyim bana ver bir bebeği yeni doğmuş anne sütü de alamıyor diyelim bakarım büyütürüm yani.



Okan her sene bir şeyime takar



Fit olmayı nasıl sağlıyorsunuz Okan Bayülgen de size bu konuda bir şeyler söylemişti?



Okan benim her sene bir şeyime takar böyle. Ne yapsın o da... Baba olacak o da iyi olacak, kendine çeki düzen vermek ve örnek olmak durumunda kalacak. Ama zorlanmayacak bence. Zaten sabah 07.00 saatlerinde falan yatıyor yani gece çocuğu için kalkmalarda zorluk çekmeyecek.



Hangi sporu yapıyorsunuz?



Haftanın 5 günün kick box yapıyorum, 3 gün ağırlık çalışıyorum 2-3 gün de 5 km koşuyorum.



Sahtekârın filmi geliyor



Reklam filmlerinizin devamı gelecek mi?



Telefonla konuşan sahtekâr bir karakter vardı biliyorsunuz. O karakter 3 reklam filmiyle daha geliyor, çok gülecek eğleneceksiniz.



Sinema filmi yapmayı düşünüyor musunuz?



Bu film reklam filmindeki karakterin filmi oluyor. Sözleşmesini imzaladık. 1.5 ay kadar önce çalışmalara başladık. Tahmin ediyorum çekimlerine temmuz ya da ağustos gibi başlanacak.



Sizin kaleme aldığınız seyirciyi ters köşeye yatıracak proje var mı?



Kafamda hikâyeler var ama onun da zamanı gelecek 4, 5 yıl sonra.



Yönetmenlik için ne düşünüyorsunuz?



Sadece oyuncu olarak yer alırım. Sinema sektöründe bambaşka bir sektör ve o sektörün içinde çok özel insanlar var. Nasıl ki Mahsun Kırmızıgül kabul ettirdi kendini, benim reklamlardaki performansım ne olursa olsun onların bana bu layığı görmeleri lazım. Bazı şeyleri hak etmem lazım. Benim yemem gereken birkaç fırın ekmek var.