Yamaçtan yuvarlanan tomruk arabaya saplandı!

T24 - Gümüşhane'de bugün öğleden sonra meydana gelen olayda, orman işçilerinin kestiği tomruk, ağaç kesim işleminin yapıldığı bölgenin altından geçen bir araca saplandı. Olay sırasında araçta bulunana iki kişi şans eseri yara almazken, kazanın ardından soruşturma başlatıldı.



Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde orman işçilerinin kestikten sonra yamaçtan yuvarladığı tomruklardan biri, yoldan geçen bir otomobile saplandı. Araçta bulunan 2 kişi, şans eseri görünmez kazadan yara almadan kurtuldu.



Olay bugün öğle saatlerinde Kürtün'e bağlı Günyüzü Köyü yakınlarında meydana geldi.



Bölgedeki ormanlık alandan ağaç kesen işçiler, budadıkları tomrukları yola doğru yuvarladı.



CNN Türk'ün haberine göre işçilerin yuvarladığı tomruklardan biri o sırada yoldan geçen Bahri Kuş yönetimindeki 61 TP 782 plakalı otomobilin tavanını delip sağ ön camından çıktı.



Ağaçbaşı Yaylası'ndan Dokuzdönüm Yaylası'na giden Bahri Kuş ve araçta bulunan eşi İlknur Kuş, büyük şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.



10 metre uzunluğunda ve 20 santimetre çapındaki tomruğun adeta ok gibi saplandığı otomobilin sağ ön koltuğunda kimsenin oturmaması büyük bir faciayı önledi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





