Yalova'yı sağanak vurdu; Caddeler göle döndü, ev ve işyerlerini su bastı

Hasan BOZBEY/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, çok sayıda ev ve işyerini su bastı.

Kentte saat 06.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık saat etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Fatih, İstanbul, Cumhuriyet ve Yalı caddeleri göle döndü, onlarca ev ve işyerini su bastı. Yağmur nedeniyle trafik de durma noktasına geldi. Vatandaşlar, su baskınlarının önüne geçmek için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri, tıkanan rögarları açmak, baskın yaşanan ev ve işyerlerine dolan suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

İtfaiye yetkilileri, kendilerine 200 civarında su baskını ihbarı geldiğini açıkladı.



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