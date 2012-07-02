Yalova'nın durumu Van'dan daha kötü

Marmara Depremi'nde 2 bin 500 kişinin can verdiği Yalova'da incelenen yaklaşık 200 binanın çürük olduğu belirlendi.



17 Ağustos Depremi’nde 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği Yalova’daki depreme dayanıksız yapılar korkutuyor.

Akşam gazetesinin haberine göre; 2003'ten bu yana kentteki yapıların beton ve demir testlerini yapan laboratuvarın müdürü, İnşaat Mühendisi İkram Yaralı, vahim tabloyu anlattı.

Binaların hasarlarının makyajla saklandığını dile getiren Yaralı, “30-35 yıllık binalarda büyük sorun var. Deniz kumu kullanılan binalarda demirin, özelliğini tamamen yitirdiğini gördük. Bırakın test yapmayı, demir parçalarının elimize ufalandığı oldu. Özellikle Çınarcık, Esenköy ve Armutlu tarafında ciddi derecede sıkıntıda olan binalar var. Birçok bina boyanıp makyaj yapılıp insanlara kiralanıp satıldı” dedi.



'Van'dan daha iç karartıcı'



Yaralı, şöyle devam etti:

“Van'da beton kalitesi düşük olabilir ama en azından dere kumu kullanmışlar. Burada durum Van'dakinden daha iç karartıcı. Demiri zamanla sıfıra indiren deniz kumu kullanılmış. Betonların içi boş. 2003'te test yaptığımız 200'den fazla 30 yaş üstün binanın yüzde 98'i çürük. 2008'den beri raporları yasal olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletiyoruz. Yaklaşık 16 bin kişi çürük binalarda yaşıyor. Test için girdiğimiz bazı binalar o kadar kötüydü ki yıkılmasa bari diye dua ettiğimiz anlar oldu.”



7 bin binaya inceleme yolda



Deprem sonrası yapılan karot testinin yetersizliğine dikkat çeken Yaralı, “Kentsel dönüşüm kapsamında Bakanlığın 14 bin konuttan 7 binini mercek altına almaya hazırlandığını öğrendim. Bu sevindirici. Yalova, depremi yaşayan bir kent” dedi.



Mimarlar Odası'nda itiraf



Mimarlar Odası Yalova Şubesi Başkanı İsmail Hakkı Gületekin, kendi binalarının bile dayanıksız olduğunu belirterek, “Son 10 yılda yapılan binalarda sorun yok. Ancak 25-30 yıllık binaların birçoğu hasarlı. Bina sahipleri bunları boya ve mantolama ile süsleyip göz boyuyorlar. Buna Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nın binası dahil. Hatta Mimarlar Odası'nın bulunduğu bina bile aynı durumda. Biz de kendimize yer arıyoruz” dedi.



Başkan Koçal: O zaman normaldi



Deprem sonrası getirilen düzenlemeyi hatırlatan Yalova Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal ise şöyle konuştu:

“Deprem sonrası yaptığımız çalışmalarda Yalova'nın genel olarak 'karot' testlerini yaptırdık. Beton değerleri 10-12 aralığında çıktı. O zamanın şartlarına göre bu normaldi. Şu anda bu değerler düşük sayılıyor. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bağlarbaşı Mahallesi'ne 385 konutluk ve belediyenin 5.5 milyon TL desteğiyle TOKİ'ye ev yaptıracağız.”