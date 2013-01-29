Yalova'daki yangında havaya siyanür mü karıştı?

Yalova'da AKSA Akrilik Kimya Sanayi'nde elyaf fabrikasında çıkan yangının ardından çevreciler havaya siyanürlü zehirli gazların karıştığını açıkladı. Çevreciler, elyafın hammaddesinin ‘akrilonitril’ olduğuna dikkat çekerek, “Akrilonitrilin yanması sonucu çevreye siyanür birleşimleri başta olmak üzere zehirli gazlar yayıldı, ancak hiçbir önlem alınmadı” diye konuştu.

Akkök Şirketler Grubu’na ait 430 bin metrekarelik alandaki tesisin elyaf deposunda çıkan yangında zehirli gazların çevreye yayıldığı iddiaları ortaya atıldı.

Milliyet gazetesinde yer alan haberde, Yalova Çevre Platformu sözcüsü Kemal Bayrı, yanan elyaftan çıkan kimyasalların rüzgarın etkisiyle yaşam alanlarına doğru savrulduğunu belirterek, “Bölgede 4 bin kişi yaşıyor ama ne bir anons ne de bir uyarı yapıldı. Orada bulunan herkes dumandan ve ortaya çıkan gazlardan etkilendi” dedi.

Yalova Çevre Koruma ve Yaşatma Derneği eski Başkanı Arif Ekim de, olay yerinde normal hava kirliğini ölçen aletlerle ölçüm yapıldığı iddiasında bulunarak şöyle konuştu:

"O cihazla karbonmonoksit, sülfür oksit ve azot oksiti tespit edebilirsiniz ancak. Onun dışındaki kimyasal gazları tespit edemezsiniz. Akrilik elyafın hammaddesi akrilonitril. Petrolden üretilir ve 1. sınıf tehlikeli bir sıvıdır. 50 derecede buharlaşmaya başlar. Buharlaştığında da solunan gaz zehirlidir. Yandığı vakit havaya hidrojen siyanür dahil çok tehlikeli gazlar karışır. Bunlar arasında siyanür birleşimleri, dioksin, freon gazları da vardır. İnsanlar o gazı soludular. 17 Ağustos 1999’daki depremden sonra tetisteki tanklarda meydana gelen sıkıntı sonucu akrilonitril buharını soluyanlar kansere yakalandı. AKSA’nın o dönemki genel müdürü de kanserden öldü."