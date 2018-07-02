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Yalova'da sahte içki operasyonu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-YALOVA Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 40 şişe sahte içki ele geçirildi

02 Temmuz 2018 17:31

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-YALOVA Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 40 şişe sahte içki ele geçirildi.
Yalova\'da, insan sağlığı ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen kaçak içki satışının önlenmesine yönelik il genelinde yapılan ihbarlar ve teknik çalışmalar sonucu, tekel bayiinde yapılan aramada rakı, viski ve votka olarak şişelenmiş ve satışa hazır halde 40 şişe sahte içki ele geçirildi. İş yeri çalışanına 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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