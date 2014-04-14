Yalova'da koltuğa oturdu, 972 bin TL'lik yemek faturasıyla karşılaştı

Yalova’da başkanlık koltuğuna oturan CHP’li Vefa Salman, 3 Ocak-3 Nisan arasında belediyeye kesilen 972 bin TL’lik 74 bin 700 porsiyon pilav üstü kavurma, kahvaltı ve kokteyl faturasıyla şoke oldu. “Bunları ödemem” diyen Salman, İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş istedi.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, CHP’li Vefa Salman’ın 6 oy farkla belediye başkanlığını kazandığı Yalova’da fatura krizi çıktı. Makamına oturur oturmaz eski AKP'li başkanın seçimden önce belediye adına verdiği 74 bin 700 porsiyon yemeğin ve dağıtılan küçük hediyelerin faturasıyla karşılaşan Salman, bu masrafları ödemeyeceğini açıkladı.

Yeni belediye başkanı, pilav üstü kavurma, kahvaltı, kokteyl, protokol ağırlaması olarak belediyeye kesilen faturaların yanı sıra diğer bazı ihalelerle ilgili inceleme yapılması amacıyla İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş talep etti. 3 Ocak’tan başlayıp yerel seçimlerin yapıldığı mart ayında yoğunlaşan 13 faturanın sonuncusu, yeni başkan henüz görevine başlamadan 3 Nisan’da kesildi. Yemek giderleri, 100 kişi ile 7 bin 920 kişi arasında değişen gruplar halinde fatura edildi. Buna göre belediye, 9 kez 4 bin kişiyi geçen sayıda ağırlamalar yaptı. 60 bin 730 lira ile 213 bin 958 lira arasında değişen ve 74 bin 700 porsiyona ulaşan yemek faturalarının toplamı 972 bin 78 lirayı buldu. Ayrıca davetiye, not defteri, çanta, takvim, şemsiye, kitap gibi küçük hediyeler için 155 bin lira ile 163 bin liralık faturalar çıkarıldı. Yeni başkanın itiraz ettiği son 3 aydaki harcama miktarı bu faturalarla birlikte toplamda 1 milyon 300 bin lirayı geçti.

Yemeği dökmüşler

Salman, 8 binek aracın kiralanması karşılığı yıllık 453 bin lira ödeme yapılmasını öngören ihaleyi de inceleteceğini açıkladı. Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Salman şunları söyledi:

“Belediyenin 90 milyon lira bütçesi var, 109 milyon lira borcu var. Zaten para yok ki, neyle ödeyeceğim? Eski yönetim de ‘Hukuksuzsa yargıya gitsin. Bunlar 200 fakire verilen yemek’ demişler. Fakire verilen yemekle derdimiz yok, bunun sayısını ben zaten artıracağım. Kazandığımız gün kazanı devirmişler, yemeği dökmüşler; ‘Vefa geldi, yemeği kesti’ demişler. Böyle de bir kirli propaganda var. Seçim döneminde savcıları 3 kez göreve çağırdım. ‘Belediye kaynaklarını seçim için kullanıyorlar, bu yemek paralarını belediyeden ödetecekler’ dedim. Vicdanen de kanunen de etik değil, Allah katında da günah.

400 bini aynı noktada

Bizi rahatsız eden şu: 400 bin liralık bölümü sadece bir noktada yenen yemekler. Faturada geçen porsiyonların hepsinin yedirilmemiş olma ihtimali var. Her şeyden önce bu mekanların o kalabalıkları ağırlama imkanı yok. ‘Bunları fatura edeceksin ama şu kadarını servis edeceksin, şu kadarını da havuza atacaksın’ demiş olabilirler. Böyle ihbarlar aldım. Müfettişlerin bunu araştırmasını isteyeceğim. İhaleyi alanla veren zaten kanka. Yakınlık anlaşılmasın diye bir firmayı Bursa’da kurmuşlar. Oturalı 5 gün oldu çalışmadan maaş alan 150 kişi tespit ettim. Belediyenin kendi personeli, hizmet alımıyla belediyeye iş yapıyor görünüyor.”

