Yalova'da ilköğretim öğrencileri kitap yazdı: Dördüncü Durak

T24 - Onlar dördüncü sınıflarını ve öğretmenleri Semahat Acar'ı hiç unutmayacaklar.

Öğretmenleri konu verdi, öğrencileri içlerinden geldiği gibi ifade ettiler. Hayal ettiklerini yazdılar. Hem de bunu okulda ve ders saatleri içinde yaptılar. Sonuçta, çok güzel hikâyeler ortaya çıktı. Aynı konuları, bambaşka ifadelerle yazdılar.

Sonunda dördüncü sınıf öğrencisi 21 çocuğun imzasını taşıyan müthiş bir kitabın sahibi oldular. Ailelerinin desteği ve sınıf öğretmenlerinin önderliğinde hazırlanan kitap "Dördüncü Durak" adıyla yayımlandı. Çatı Kitapları arasında yayımlanan Dördüncü Durak'ın yazarları. kitaplarını okuyan herkesin beğeneceğinden ve keyif amacaklarından kuşku duymuyor.

Bu büyük kitabın henüz on yaşında olan yazarlarının hepsi TEMA üyesi. Hayal ettikleri gelecek ve çevre ile ilgili hikâyeler ile şiirler de yer alan kitaplarının satışından elde edecekleri geliri TEMA'ya bağışlayacaklar.

İşte kitaplarıyla "Türkiye'de bir ilk"e imza atan "Dördüncü Durak"ın yazarları:

Atınç Seçkin, Boray Şahin, Aybala Koçal, Kaan Koçal, Ilgın Bulan, Göksu Türedi, Melis Çınar, Oğuzhan Kopuz, Aslı Tuğçe Erken, Tolga Batu Gülseçgin, Zeynep Esra Aka, Eda Naz Gökdemir, Efe Kaan Aydın, İpek Bülbül, Ulaş Ulusoy, Bora Can Turğay, Simay Dündar, Yunus Emre Arslan, Can Şahin, Emre Uğip, Çiğdem Köse.





Kitaptan bir şiir



"Dördüncü Durak"ta, kitabın doğuşuna ilham veren Eda Naz Gökdemir'in şiiri de yer alıyor.



ARKADAŞIM KİTAP

Kitap bize arkadaş

Bilgiye götüren yoldaş.

Karanlığın içindeki ışık

Umutsuzluğun içindeki umut.

Karın içinde açan kardelendir kitap.

Koca dünyayı gezersin

Bulamazsın hiçbir zaman

Onun gibi bir diyar

Eğrilerin içindeki doğrudur kitap.

Tarihte yaşanan olayları,

İnsanlığın doğuşunu

Acıları,hüzünleri anlatan

Savaşların içindeki barıştır kitap.

Korkulardan kurtulmayı

Ağlayan çocuğu güldürmeyi.

Sabrı öğreten

Kararsızlığın içindeki karardır kitap.

Geçmişi ve geleceği

Hakları ve umutları,

Dostluğu ve düşmanlığı

Haksızların içindeki haktır kitap.

Mutsuzluğu değil mutluluğu

Kötüyü değil iyiyi,

Daima umut olacağını öğreten

Bitmez umuttur kitap.

Ateşin içindeki su,

Kuraklığın içindeki yağmur,

Gökkuşağı gibi

Sonsuz renkliliktir kitap.

Eda Naz Gökdemir