Yalova'da İHA'lı sinek ilaçlama

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, Türkiye’de bir ilk olan insansız hava aracı (İHA) ile ulaşılamayan bölgelere biyolojik olarak müdahalede bulunabilen yeni ilaçlama sistemi denemelerini inceleyerek sistem hakkında bilgiler aldı.

İHA ile yapılan sunumda dere kenarları ve insanların ulaşmakta güçlük çekeceği larva alanlarının ilaçlama çalışması yapıldı. Çalışmaları izleyen Başkan Salman, sadece yılın 3 ayı değil 12 ay boyunca uçkun olarak bilinen halk tabiriyle sinekle mücadele edecek bir sistem oluşturduklarını söyledi. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman şöyle dedi:

\"Yalova Belediyesi olarak bu konuda oldukça hassasız. Bu nedenle 2017 yılı başından itibaren bu konuda teknolojiyi de kullanarak çalışmalar yaptık. İlaçlama işini belli bir sisteme oturttuk. Teknoloji her geçen gün gelişiyor, değişiyor. Bu alanda da aynı durum söz konusu. İlaçlama sistemlerinde de birçok yenilik söz konusu, bunları yerinde inceleyip hangilerini kullanabiliriz. Bu konuda bilgi aldık. Kendi sistemimize entegre edeceğimiz yeni araçlarla birlikte uçkun ile mücadelede yeni bir döneme girmiş olacağız.”

İLAÇLAMALAR ARALIKSIZ OLARAK SÜRÜYOR

Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı halk sağlığını esas alan yöntemlerle yapılan rutin ilaçlama çalışmalarının yanı sıra yılbaşından bu yana Yalova Belediyesi ilaçlama ekibince toplam 2 bin 463 noktaya müdahalede bulunuldu. Ekipler tarafından, uçkunlara yönelik ilaçlamalar kuyular, fosseptikler, mazgallar, rögarlar, inşaat temelleri, süs havuzları, durgun sular ve dere kenarları gibi üreme alanlarına daha fazla uygulanıyor. Uygulamalarda 2 bin 627 larva, 1104 rezidüel, 4 bin 222 uçkun, 346 hamam böceği, 533 fare ile mücadele çalışması yapıldı.

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