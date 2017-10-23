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Yalova’da gümrük kaçağı cep telefonu ve tütün satılan iş yerlerine operasyon

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - YALOVA polisi, gümrük kaçağı cep telefonu ile tütün ve tütün ürünlerinin satışını yapan iş yerlerine yönelik operasyon düzenledi

23 Ekim 2017 16:19

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - YALOVA polisi, gümrük kaçağı cep telefonu ile tütün ve tütün ürünlerinin satışını yapan iş yerlerine yönelik operasyon düzenledi. İş yeri sahiplerine, toplam 22 bin 816 TL idari para cezası kesildi.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkeziyle ilçelerde, gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapıldığı bilgisi üzerine 6 iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. İş yerlerinde yapılan aramalarda, değişik markalarda gümrük kaçağı 91 cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 6 şüpheli hakkında \'5607 sayılı yasaya muhalefet\' suçundan işlem yapıldı.
Öte yandan gümrük kaçağı tütün ve tütün ürünü satışının önlenmesine yönelik eş zamanlı operasyonda ise 25 iş yerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda 214 kilo kıyılmış tütün, 108 bin 200 makaron, içi doldurulmuş 5 bin 400 makaron, 54 paket kaçak sigara ve 50 gramlık 39 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem yapılırken, toplam 22 bin 816 TL idari para cezası kesildi.

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