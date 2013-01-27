Yalova'da elyaf fabrikasında yangın çıktı

Yalova'ya 13 kilometre uzaklıkta bulunan AKSA Akrilik fabrikasının elyaf deposunda sabah 08.30 sıralarında yangın çıktı. Bir anda alevler içinde kalan fabrikadan çıkan dumanlar kilometrelerce öteden, bile görüldü. Yangın bölgesinde, kimyasal kokuların yayıldığı öğrenildi.

Yalova- Karamürsel karayolunun 13’üncü kilometresinde bulunan Aksa Akrilik Kimya Sanayi tesislerinde henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, patlamalarla genişledi. Alevler elyaf deposunu sararken, yükselen simsiyah duman bölgeyi kapladı. İlk anda çevredeki sanayi tesislerinin itfaiye gruplarının müdahale ettiği yangını söndürmek için Yalova, İzmit, Karamürsel, Taşköprü belediyeleri itfaiyeleri de seferber oldu.

Alanında stratejik öneme sahip Aksa Akrilik Kimya Sanayi tesislerinin elyaf deposunu tamamen kaplayan yangını çevredeki tesislere sıçramadan kontrol altına almak için itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor. Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş., yıllık 308 bin ton üretim kapasitesiyle dünyanın tek çatı altında en büyük akrilik elyaf üreticisi. Karbon elyaf yatırımıyla Türkiye’nin ilk ve tek dünyanın dokuzuncu karbon elyaf üreticisi olan tesisler 5 kıtaya ve 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor.

'Vali Civelek: Can kaybı yok'

Yalova Valisi Esengül Civelek, AKSA Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. Fabrikası'nda çıkan yangınla ilgili, “Can kaybımız yok, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor” dedi. Yalova-Karamürsel yolunda bulunan AKSA Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. Fabrikası'na gelen Civelek, tesislerin içinde yaptığı incelemenin ardından, “Sabah duyduğumuz olaydan dolayı üzüldüğümüzü ifade ediyorum. Yangın, elyaf deposunda çıkmış. Can kaybımız yok. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor” diye konuştu.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve AKSA Yönetim Kurulu üyesi Celal Özel de yangının daha önemli yerlere ulaşmaması için tüm ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini ve gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Öte yandan yetkililer, alevlere yakın bölümde olan depolarda elyafların bulunması nedeniyle patlama ihtimallerine karşı güvenlik şeridi çekti. Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Çevre il ve ilçelerden itfaiye ekiplerinin destek amaçlı Yalova'ya doğru yola çıktığı belirtildi. Yangına helikopter desteği de istendi.

'Genel Müdür: Yangın depoda çıktı'

AKSA adına açıklama yapan Akkök Grubu'na bağlı AKTOPS Tekstil Sanayi A.Ş.'nin Genel Müdürü Celal Özel de, yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz kesin bir bilginin bulunmadığını söyledi. Aynı zamanda Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olan Celal Özel, "Yangının başladığı andan itibaren herkes seferber oldu. Ankara'dan bakanlıklardan arayarak destek oldular. Herkese teşekkür ederiz" dedi.

Celal Özel, yangının ürünlerin bulunduğu depoda çıktığını ve kimyasal maddelerin bulunduğu bölüme uzak olduğunu sözlerine ekledi.

'Forklift aküsünün patladığı iddia ediliyor'

Aksa Akrilik Kimya Sanayi tesislerinin bulunduğu Taşköprü Beldesi Belediye Başkanı Ak Partili Şaban Ertan da elyaf depolarında çıkan yangına, forklift aküsünün patlamasının neden olduğunu duyduklarını, ancak kesin nedenin henüz bilinmediğini söyledi. Başkan Ertan, yangının çıktığı ürün deposunun da kimyasal maddelerin bulunduğu depolara uzak olmasının kendilerini biraz olsun rahatlattığını sözlerine ekledi.

'1968'de kuruldu'

1968'de Raif Dinçkök tarafından atılan Aksa, akrilik elyaf ve tekstil elyafları alanında dünyanın en büyük üreticilerinden biri. Hisselerinin yüzde 37,28'i halka açık olan şirketin piyasa değeri 1 milyar 33 milyon lira. Aksa, İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı En Büyük 500 şirket listesine 1.7 milyar lira ciro ile 28'inci sırada bulunuyor.