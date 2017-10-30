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Yalova'da Cumhuriyet Bayramı tören geçişi bugün yapıldı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören geçişi, bugün gerçekleştirildi

30 Ekim 2017 16:49

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA\'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören geçişi, bugün gerçekleştirildi.
Dün kentteki yağmur nedeniyle ertelenen Cumhuriyet Bayramı tören geçişi bugün yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı\'nda gerçekleşen törende ilk olarak Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik ve Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman; törene katılan protokol üyeleri, askerler ve öğrencileri selamlayarak bayramlarını kutladı. Ardından, program tören geçişi ile sona erdi.
Törene AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Yalova Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Güler Alkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdür Hakan Fındık da katıldı.

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