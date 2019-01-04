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Yalova'da borç kavgası: 1 yaralı

YALOVA, (DHA)- YALOVA'da borç-alacak yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, E

04 Ocak 2019 21:04

YALOVA, (DHA)- YALOVA\'da borç-alacak yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, E.T., inşaat firması sahibi Y.S.\'yi ayaklarından tabancayla vurdu. Y.S. çevredekiler tarafından özel hastaneye götürülürken, E.T. ise polise giderek teslim oldu.
Olay, merkez Süleymanbey Mahallesi İstiklal Caddesi\'ndeki inşaat firmasında meydana geldi. Aralarında borç-alacak meselesi nedeniyle husumet olduğu iddia edilen firma sahibi Y.S. ile E.T. tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, E.T., firma sahibi Y.S.\'yi tabancayla ayaklarında vurdu. Yaralanan Y.S., çevredekiler tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Y.S.\'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. E.T. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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