Yalova'da bir tersane işçisi öldü

T24- Yalova'daki DENTA Tersanesi'nde, vinç yardımıyla taşınan sac kütlesinin, üzerlerine düşmesi sonucu 23 yaşındaki Uğur Türkkan adlı işçi öldü, üç işçi de yaralandı.



Tersane İşçileri Birliği Derneği’nin (TİBDER) açıklamasına göre, Zonguldaklı Uğur Türkkan, 27 Ağustos günü 06.00’da işbaşı yaptı. Yarım saat sonra, iddialara göre, seyyar (arabalı) vinç yardımıyla sac kaldırıldı. Sac gemiye kaynak yapılıp monte edilecekti. Bunun için vinçle konte edilecek alana taşındı İşçilerin işleme başladığı sırada halat kopması nedeniyle sac üzerlerine düştü. Türkkan ölürken, üç işçi yaralandı. İki aylık evli Türkkan, 29 Ağustos’ta toprağa verildi.



Tibder’den yapılan açıklamada, “Gemi inşaada taşınacak malzemelerin tamamı oldukça ağır olduğundan sabit, tonaja, standartlara uygun vinçlerle yapılır. Ancak bu tersanede ağır kapasiteyi taşıyabilecek vinç yok. Devasa sacın seyyar vinçle işçilere kaldırtması düpe düz cinayettir” denildi.



Bu yılın dokuzuncu ölümü



Türkkan, 1985’ten bu yana tersanelerde ölen 141. işçi oldu. Sadece bu yılın ilk sekiz ayında ise dokuz işçi öldü. Bu yılki ilk ölüm, yine Yalova tersanelerinde meydana gelmişti. 23 Mart’ta Cemre Tersanesi’nde Sinan Turhan, 5 Nisan’da Necdet Kalkavan Tersanesi’nde İsmail Çakır ölmüştü. Tuzla’daki ilk ölüm ise 27 Mayıs’ta ASTAŞ Tersanesi’nde yaşanmıştı. Vinçle kaldırılmak istenen kızağı ‘elle itmeye’ çağrılan 23 yaşındaki Metin İnanır, devrilen vincin altına kalıp ölmüştü.



Verilere göre taşeronluğun yaygın olduğu, önlemlerin yetersiz kaldığı tersanelerde 2009’da 14, 2008’de 29, 2007’de 12, 2006’da 10 ve 2005’te ise 13 ölümlü kaza meydana geldi



