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Yaşam

Yalova'da başhekim görevden alındı

İhaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla geçen hafta gözaltına alınan Yalova Devlet Hastanesi Başhekimi Adem Çakır, görevinden alındı

09 Eylül 2008 03:00

Yalova Devlet Hastanesi Başhekimi Adem Çakır'ın görevinden alındı.
Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimliği görevi sırasında "ihaleye fesat karıştırıldığı" iddiasıyla geçen hafta gözaltına alınan 19 kişi arasında yer alan ve tutuksuz yargılanmak üzere
serbest bırakılan Çakır, Yalova'dan önce görev yaptığı Orhangazi Devlet Hastanesine "doktor" olarak atandı.
Yalova Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Sağlık Bakanlığının talimatıyla Çakır'ın görev yerinin değiştirildiğini bildirdiler.
Yalova Devlet Hastanesi Başhekimliğine vekaleten Başhekim Yardımcısı Yıldırım Temir'in atandığı öğrenildi. 

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