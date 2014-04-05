'Yalova'da AKP'nin itirazı reddedildi, seçimi CHP'li Vefa Salman kazandı'

AKP'nin Yalova'da seçim sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kurulu’na yaptığı itirazlar reddedildi. CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, seçimi CHP’li Vefa Salman’ın kazandığını söyledi.

Süheyla Gözdereliler’in DHA’da yer alan haberine göre, AKP’nin İl Seçim Kurulu’na yapılan itirazların değerlendirilmesi ardından CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, adayları Vefa Salman’ın seçimi kazandığını ve Yalova’nın yeni belediye başkanı olduğunu belirtti. İnce, "Gözün aydın Yalova" dedikten sonra, "Pazar günü Vefa Salman sandıktan belediye başkanı çıktı. İlçe Seçim Kurulu'na itiraz ettiler. Salı günü sandıktan yine Vefa Salman belediye başkanı çıktı. Yetmedi İl Seçim Kurulu’na itiraz ettiler. Cumartesi itibariyle Vefa Salman yine Yalova’nın belediye başkanı. 1-0 yetmedi, 2-0 yetmedi, 3-0 yetmedi" dedi.

İnce, AKP yetkililerine çağrıda bulunmak istediğini anlatırken şöyle konuştu:

"Siyasette yenmek var, yenilmek var. Bu işi daha fazla uzatmayın. İnsanları kapılarda süründürmeyin. İnsanlar soğukta burada bekliyor. Bu işin hakkı bu. Yani say da say. Saydıkça artıyor zaten sayı. Buna gerek yok. Bakın yüzünüz olsun. Yarın o belediye binasına gidecek, belediye başkanımızın çayını kahvesini içeceksiniz. Oraya gitmeye yüzünüz olsun. 'Daha fazla bunu uzatmayın' diyorum. Benim onlara tavsiyem budur. 'Hayırlı uğurlu olsun' diyorum. Yazı elimde. Rakamlara ayrıntılara girmeye gerek yok. Zaten AKP ’nin itirazlarının reddine karar verilmiş. Geçmişteki bilgiler, sayılar, rakamlar aynen korunuyor. Bu ayrıntılara girmeye gerek yok. Bugün sizinle bu konuda paylaşımda bulunacağız."

Resmi olmayan sonuçlara göre Yalova Belediye Başkanı seçilen CHP’li Vefa Salman ise, spora düşkün olduğunu anlatırken, "3 attık; 1 saydılar. Her zaman bize yakışan asaletimizi koruyalım. Tevazu içinde olalım, mütevazı olalım. Sakın ola ki bir polemiğe girmeyin. Bunu huzurla, mutlulukla yaşayalım. 5 sene sonra ben ne böyle Muharrem İnce’yi üzeceğim ne sizi üzeceğim, ne de buradaki memur arkadaşları üzeceğim. Bu fark böyle olmayacak" dedi.

İtiraz süreci

Pazar günü yapılan seçimi AKP adayı Yakup Koçal’ın 1 oy farkla kazandığının açıklanması ardından CHP, 1137 numaralı sandıkta partilerine çıkan 154 oyun 1 olarak görüldüğünü, oylarının HDP’ye yazıldığını belirterek itirazda bulundu. Yapılan bu itiraz, Yalova Merkez İlçe Seçim Kurulu’nca değerlendirmeye alındı. AKP’de 59 sandıkta geçersiz oylar için itirazda bulundu. CHP de 65 sandıktaki geçersiz oylar için itiraz etti. Partilerin itiraz ettikleri 124 sandıktaki geçersiz oylar yeniden sayıldı. Sayım sonucu Yalova Belediye Başkanlığı’nı resmi olmayan sonuçlara göre CHP’li Vefa Salman, 6 oy farkla aldığı belirtildi. Vefa Salman, 27 bin 229 oyla Yalova’nın yeni belediye başkanı oldu. AK Parti diğer sandıklardaki geçersiz oylar için İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. Bu itiraz, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi. (