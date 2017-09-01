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Yalova’da acil servisi acemi kasaplar doldurdu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,  (DHA)- YALOVA’da Kurban Bayramı’nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar Yalova Devlet Hastanesi’ne akın etti

01 Eylül 2017 17:39

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,  (DHA)- YALOVA’da Kurban Bayramı’nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar Yalova Devlet Hastanesi’ne akın etti.
Kurban Bayramı\'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da hastanelere akın etti. Kurbanı kesmeye ya da derisini yüzmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar Yalova Devlet Hastanesi’nin yolunu tuttu.
Özel araçları veya ambulanslarla hastanelere ulaşan acemi kasaplar yoğunluğa neden olurken, yaralıların çoğu ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Yalova’da sabahtan öğlene kadar kurbanlıkları keserken kendini yaralayan 35 kişi Yalova Devlet Hastanesi’nde tedavi gördü. Hastaneden yapılan açıklamada Plastik Cerrahi Birimi’nin ise her ihtimale karşı nöbetçi olarak bulundurulduğu bildirildi.

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