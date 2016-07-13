Yalova Valisi’nin Cem Yılmaz’a açtığı hakaret davası ertelendi

Öğretmen Serkan Öz'ün ölümü üzerine kişisel Twitter hesabı üzerinden attığı tweet'lerde Yalova Valisi Selim Cebiroğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla Cem Yılmaz'a iki yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

Doğan Haber Ajansı’nda (DHA) yer alan habere göre, Selim Cebiroğlu geçen yılın mart ayında Termal Fen Lisesi'nde yaptığı incelemeler sırasında iddiaya göre, kılık kıyafeti nedeniyle öğrencilerinin içerisinde tartıştığı matematik öğretmeni 42 yaşındaki Halil Serkan Öz'ün dışarı çıkmasını istemişti. Eğitim- Sen, üyeleri Halil Serkan Öz'e destek için Yalova'da yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılan Öz, burada rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede öldü.

Bu olay üzerine komedyen Cem Yılmaz, Vali Cebiroğlu'nu, kişisel Twitter hesabı üzerinden eleştirdi. Yalova Valisi Selim Cebiroğlu, Cem Yılmaz hakkında avukatı Ulvi Çağlayan aracılığı ile suç duyurusunda bulundu. Yapılan savcılık soruşturmasının ardından Cem Yılmaz hakkında Yalova 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Geçici hakim duruşmayı erteledi

Yalova 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davanın bugün yapılan ikinci duruşmasına Cem Yılmaz katılmazken, avukatları Rengin Gönenç Yüksel ve Çetin Yüksel hazır bulundu. Davacı olan ve halen merkez valiliği görevinde bulunan Selim Cebiroğlu duruşmaya gelmezken avukatı Ali Ulvi Çağıran mazeret dilekçesi gönderdi.

Cem Yılmaz'ın avukatları mahkemeye düşünce ve ifade özgürlüğüyle ilgili daha önce verilen mahkeme kararlarını sundu. İkinci duruşma yapılmasına rağmen Selim Cebiroğlu'nun ifadesinin alınmadığını belirten avukatlar, talimatla ifadesinin alınması için yazı yazılmasını talep etti. Duruşmaya bakan geçici hakim, ifade için talimat kararını asil hakime bıraktığını dile getirerek duruşmayı erteledi.

Cem Yılmaz'ın Serkan öğretmenin vefatının ardından attığı, iki yıl hapis istemiyle dava açılmasına neden olan Tweet'ler;