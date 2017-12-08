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Yalova merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda, 12 kişi gözaltına alındı

08 Aralık 2017 20:09

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda, 12 kişi gözaltına alındı.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte finans sağladıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen 12 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Yalova, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Zonguldak\'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla şüpheliler gözaltına alındı. Yalova Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilerek sorgulanan şüphelilerin, \'terör örgütü üyesi olmak\' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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