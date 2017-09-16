Yalova merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-YALOVA merkezli 6 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişi ise aranıyor.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütle irtibatlı oldukları, finansal destek sağladıkları ve ByLock programını kullandıkları tespit edilen değişik meslek gruplarından 27 şüpheli ile hakkında soruşturma açıldı. Açılan soruşturma kapsamında Yalova merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Samsun, Ankara ve Tekirdağ’da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.