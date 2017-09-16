T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yalova merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-YALOVA merkezli 6 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na  (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı

16 Eylül 2017 17:40

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-YALOVA merkezli 6 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na  (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişi ise aranıyor.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütle irtibatlı oldukları, finansal destek sağladıkları ve ByLock programını kullandıkları tespit edilen değişik meslek gruplarından 27 şüpheli ile hakkında soruşturma açıldı. Açılan soruşturma kapsamında  Yalova merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Samsun, Ankara ve Tekirdağ’da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Süheyla GÖZDERELİLERYALOVA DHAYALOVAFethullahçı TerörDevlet YapılanmasınaHakkındaYalova Emniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleByLockAçılanSamsun AnkaraTekirdağda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24