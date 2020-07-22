Yalova Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP’li Vefa Salman’ın yerine belediye meclisi tarafından seçilen AKP'li Mustafa Tutuk, cenaze aracı olmadığı için CHP’li Ardahan Belediyesi’ne bir yıllığına tahsis edilen aracı, süresi dolmadan geri istemesi iki belediye arasında krize yol açtı.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, 10 yıl boyunca AKP tarafından yönetilen Ardahan Belediye Başkanlığını seçimle devralan CHP’li Faruk Demir’den, Yalova Belediyesi tarafından bir yıllığına tahsis edilen cenaze aracını resmi yazı ile en kısa sürede geri iade etmesini istedi.

Kendisine ait cenaze arabası olmayan, borç batağı içinde yüzen bir belediyeyi AKP’den devraldıklarını anlatan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, iki belediye arasında meclis kararı ile yapılan protokolün süresi dolmadan cenaze aracını teslim etmeyeceğini bildirdi.

"Cenazenin sağcısı, solcusu olmaz"

Demir, "Devlette süreklilik esastır, burası dağ başı değil. Ardahan’da cenazeler yerde kalmaz ancak iktidar partisine mensup kayyumun bu hareketi şık ve insani olmamış, vicdanları yaralamıştır. Cenazenin sağcısı, solcusu olmaz" diyerek, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Ardahan Belediyesi ile Yalova Belediyesi bir protokol imzalanmış, Şimdi 'Benim Ardahan’da arabam varmış, bunu geri gönderin...' Bu üslup olarak şık değil, Ardahanlılar birleşir, 20 tane sıfır araç alır. Bu cenaze arabamızla sadece CHP’lilerin cenazesi taşınmıyor, AKP’lilerin de, MHP’lilerin de, HDP ‘lilerin de cenazesi taşınıyor. İkinci bir cenaze aracımız yok, olsa bugün gönderecektim.

"Mazbatayı alınca rozetimiz gider"

Biz mazbatayı alınca rozetimiz gider Ardahan ve Ardahanlılar var. Bu araç neden gidiyor bunu sorsunlar. Biz Ardahan’lıların seçimi ile geldik ve Ardahanlıların çıkarını kanımızın son damlasına kadar savunacağımızı söylüyorum. “Ben geldim, protokolü yok sayıyorum aracımı gönder”, burası dağ başı mı?"

Eski Belediye Başkanı Salman'dan "Hatadan dönün" çağrısı

Görevde olduğu dönemde Ardahan’a insanlık gereği cenaze arabası tahsis ettiklerini ifade eden eski Belediye Başkanı Vefa Salman ise Yalova’da cenaze arabası ihtiyacı olmadığını belirterek, "Hatadan dönün" çağrısında bulundu.

CHP’li Başarır, cenaze aracı krizini Meclis'e taşıdı

Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması talebiyle yazılı soru önergesi verdi.