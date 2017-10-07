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Yalova HDP İl Başkanı'nın eşine FETÖ gözaltısı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında HDP Yalova İl Başkanı Songül Hacıoğlu Dağ’ın eşi Ergin Dağ'ın da aralarında olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı

07 Ekim 2017 17:52

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında HDP Yalova İl Başkanı Songül Hacıoğlu Dağ’ın eşi Ergin Dağ\'ın da aralarında olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.
Yalova İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte finansal destek sağladıkları ve \'ByLock\' kullandıkları belirlenen değişik meslek guruplarından 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında HDP Yalova İl Başkanı Songül Hacıoğlu Dağ’ın eşi Ergin Dağ\'ın da bulunduğu ifade edildi.
 

 

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