Vakaların arttığı Yalova'da paket servis kararı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Koronavirüs risk haritasında 100 binde 275,31'lik oranla, vaka artışı Türkiye 5'inci, Marmara Bölgesi'nde ilk sırada yer alan Yalova'da valilik tarafından ek tedbirler alındı. Vakaların yüksek olduğu yerlerdeki işletmelerde sadece paket servis yapılmasına, konaklama tesislerinde ise sadece konaklayanlara servis yapılması kararı alındı.

Yalova Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bugün Vali Muammer Erol başkanlığında toplandı. Vaka sayılarının yüksek olduğu yerlerdeki işletmelerde paket servis yapılmasına karar verildi. Tesislerde konaklayan müşterilerin dışında, günübirlik gelenlere ise servis yapılmayacağı belirtildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı ek kararlar şöyle:

"Nüfusa oranla pozitif vaka sayısı Altınova Çavuşçiftliği Köyü, Altınova Hürriyet Mahallesi, Altınova Subaşı Beldesi, Çınarcık Esenköy Beldesi, Çınarcık Ortaburun Köyü, Çiftlikköy Çiftlik Mahallesi, Çiftlikköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Merkez Elmalık Köyü, Merkez Hacımehmet Köyü, Merkez Kazımiye Köyü, Merkez Kirazlı Köyü, Merkez Soğucak Köyü, Termal Akköy ve Termal Yeni Mahalle Köyü’nde yüksek görüldü.

Umuma açık yeme içme ve dinlenme (restoran, lokanta, kafe, kahvehane, kıraathane vb.) yerleri 27.03.2021 Cumartesi günü sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Mekan içerisinde müşterilere servis yapılmayacak. Söz konusu bölgelerde otel vb. işletmeler sadece ‘konaklayan müşterilerine’ hizmet verebilecek. Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda; oy birliği ile karar verildi."