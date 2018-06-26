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Yalova-Bursa karayolunda kaza: 3 yaralı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA- Bursa Karayolu Soğucak Köyü Mevkii’nde bir tur şirketine ait minibüs, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontroldan çıkarak yağmur kanalına girdi

26 Haziran 2018 22:27

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA- Bursa Karayolu Soğucak Köyü Mevkii’nde bir tur şirketine ait minibüs, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontroldan çıkarak yağmur kanalına girdi. Bir süre sürüklendikten sonra devrilen minibüste sürücü ve 2 yolcu yaralandı.
Soğucak Köyü mevkiinde Yalova istikametine giden İlyas Sami Vardoğan (59) yönetimindeki 41 BT 873 plakalı minibüs, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontroldan çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yağmur kanalına girdi. Minibüs yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra sağ tarafa devrildi. Kazada minibüs sürücüsü İlyas Sami Vardoğan ve beraberindeki yolcular Mustafa Agaoğlu (18) ve Ahmet Emre Canfaz (18) olay yerine gelen ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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