Yalova Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan başkan yardımcısı adliyeye sevk edildi

CHP'li Yalova Belediyesi'nde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç adliyeye sevk edildi.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E.'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Gözaltında bulunan 3 şüpheliden, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Yalova Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Güleç, adliyeye getirildi.
Güleç'nin sekreteri ve şoförünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.