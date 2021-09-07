Yalova Belediyesi davasında iki kişi tahliye edildi

Yalova Belediyesi davasının 5. duruşmasında belediye başkan yardımcısı Halit Güleç ve müteahhit Bekir Bilgi tahliye edildi. 34 sanıklı davada 1 tutuklu kaldı.

Aynı davada tutuksuz yargılanan ancak İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, kendine destek için gelen CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Erkan Aydın ile birlikte Yalova Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. Salman, şöyle konuştu:

“Bugün duruşmanın seyri açısından çok önemli bir gelişme yaşandı. Başkan yardımcım Halit Güleç 19 aydan beri boşu boşuna siyasi bir kararla tutukluydu. Adalet er yada geç tecelli eder derlerdi. Ama bu biraz çok geç oldu. Şimdilik tecelli etmiş oldu. Devamında da belediye ile ilgili gelişmelerin çok yakında olduğunu düşünüyorum.”

"Belediye başkanımız görevine iade edilmeli"

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, CHP Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’da, şunları söyledi:

“Geciken adalet, adalet değildir. Seçilmiş kişiler için adaletin ağır işlemesi, uzun sürmesi telafisi güç sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Başkanımız Vefa Salman Yalova hakkının iradesiyle seçilmiş. Bu süreçte belediye başkanlığını yürütmesi gerekirken, maalesef görevinden uzaklaştırıldı.

Uzaklaştırılmasında hiç bir dayanak da yoktu. Hala da görevine iade edilmiş değil. Mahkemenin ara kararında başkan yardımcısının tahliyesi önemli.

Gerek başkanımız Salman, gerekse diğer bazı yargılananlarla ilgili kuvvetli delil olmadığını bu nedenle de yargılanmayı gerektiren hukuki nedenlerinde olmadığını ortaya koymuştur. Biz bu adaletin siyasi açıdan da tecelli etmesini bekliyoruz. Yalova halkının iradesinin gaspının son verilmesini istiyoruz. Vefa Salman’ın göreve iadesini bir kez daha talep ediyoruz.”