Yalova Belediye Başkanı Salman'ın tutuklanması için yakalama kararı talebi reddedildi

Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde çalışan Reşat E.'nin zimmetine para geçirmesiyle ilgili açılan davada, savcılığın itirazı üzerine dosyanın gönderildiği Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Vefa Salman 'ın tutuklanması için yakalama kararı çıkarılması talebini reddetti.

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile tutuklu 16 sanık ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile 18 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında, savcılık Salman'ın tutuklanmasını talep etti ancak mahkeme tarafından reddedildi.

Savcılığın, Salman hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması, aksi halde itirazının değerlendirilmek üzere dosyanın Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk talebi üzerine dosya bu mahkemeye gönderildi.

Dosyayı inceleyen mahkemenin, Salman hakkında verilen tutuklama talebinin reddine dair ara kararın usul ve yasaya uygunluğundan dolayı yakalama emri çıkarılması ve tutuklama talebini reddettiği öğrenildi.

Ayrıca mahkeme, dosyanın Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iadesine karar verdi.