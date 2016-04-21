"Yalnızlık sigara kadar zararlı"

Yeni bir araştırma, yalnızlık ya da toplumdan dışlanmanın ortalama koroner kalp rahatsızlıklarına yakalanma ve felç geçirme riskini büyük ölçüde arttırdığını ortaya koydu.

NTV'nin haberine göre, kuşkusuz tarihin ilk yıllarından bu yana var olan ‘’yalnızlık’’ sorununun insan sağlığına etkisi son yıllarda tıp alanında önemli araştırmalara konu oluyor.

İngiliz tıp dergisi ‘Heart’ta dün yayımlanan bir araştırma, kalp kirizi, damar tıkanması, felç inmesi gibi sağlık sorunlarına neden olan yalnızlığın, sigara, kaygı ve stres sorunları kadar sağlığa zararlı olduğunu ortaya koydu.

Toplumdan dışlanmanın da kalp-damar rahatsızlıkları, tansiyon yüksekliği ve obeziteyi tetiklediği belirtildi.

Aynı zamanda araştırmada, yalnızlığın vücutta yarattığı toksik etkinin kadın ve erkekleri aynı oranda etkilediğinin altı çizildi.

Yalnızlığın, bilişsel kapasiteyi geriletmesi ve bağışıklık sistemini zayıflatmasıyla, sadece kişisel olarak değil tüm insanlığın ortak sorunu haline geldiği ifade edildi.

Yalnız hissedenlerin sayısı yüksek

23 farklı çalışmanın birleştirilmesiyle oluşturulan araştırmada, katılımcılardan topluma olan bağlılıklarını seviyelendirilmeleri istendi.

Katılımcıların koroner kalp rahatsızlıkları 3 ile 21 yıl arasında değişen dönemlerle izlendi.

23 farklı çalışmadan oranları yüzde 2.8 ile yüzde 77.2 arasında değişen katılımcılar kendilerini yalnız veya toplumdan dışlanmış olarak tanımladı.

Kötü alışkanlıkların da nedeni

Sonuç olarak yalnızlık ya da toplumdan dışlanma sorunu yaşayan insanların yüzde 29’unun normelden daha fazla koroner kalp rahatsızlıklarına yakalandığı, yüzde 32’sinin ise daha fazla felç geçirdiği ortaya çıktı.

Yalnızlığın en fazla görüldüğü yerler ABD, Avrupa, Japonya ve Avustralya olarak listelendi.

Katılımcıların özellikle depresyon, fiziksel ve ruhsal sorunlar nedeniyle toplumsal ilişkiler kuramadığı belirtildi.

Bunun dışında, çevresinde birçok arkadaşı olmasına rağmen kendini yapayalnız hisseden insanların sayısının da oldukça yüksek olduğu ifade edildi.

Yalnızlık yaşayan insanların sağlıksız alışkanlıklar edindiği, bu alışkanlıkların başında da sigara, alkol, gereğinden fazla ya da az gıda tüketiminin geldiğinin altı çizildi.