Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Hilvan ilçesinde, Aslan Ali Ükül (70), yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Hilvan\'a bağlı Yeni Mahalle 416\'ncı Sokak\'ta meydana geldi. Komşularının yardımlarıyla hayatını sürdüren Aslan Ali Ükül\'den haber alamayan mahalle sakinleri, durumdan şüphelendi. Bunun üzerine konteynere giden komşuları, içeri girdiklerinde Ükül\'ü yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin incelemesinde Ükül\'ün öldüğü belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Aslan Ali Ükül\'ün cesedi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
FOTOĞRAFLI